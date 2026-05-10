کامیون حامل بار قاچاق در توقیف پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از گمرکات استان هرمزگان روز گذشته حین کنترل محموله های خروجی گمرک به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شده و جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از کامیون مورد نظر یک تن و ۴۱۰ کیلو شلنگ هشت لایه پلاستیکی قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.