محموله سوخت قاچاق در هرمزگان به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی لیردف شهرستان جاسک در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه قاچاق کالا مراتب را به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اعلام کنند.