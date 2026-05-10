۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

انتقاد ظفرقندی از تجویز برخی داروها

وزیر بهداشت، با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: تجویز برخی داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها و سرُم برای بعضی بیماری ها، توجیه علمی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در سومین نشست ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با تقدیر از همکاری های بین بخشی در مسیر تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: راهکار بهبود وضعیت کنونی، توجه به سه مسئولیت حرفه ای، انسانی و ملی است.

وی افزود: از نظر مسئولیت انسانی باید در نظر داشته باشیم همه تلاش خود را به کار گیریم که مردم دچار مشکل نشوند. همه مسئولان در بخش های مختلف دولت و حاکمیت باید تلاش کنند از هر مسیر ممکن، نیازمندی های مردم در حوزه هایی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی تامین شود.

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور، بر لزوم همکاری همه نهادهای حاکمیتی برای تامین سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت: در این مسیر همکاری جامعه پزشکی نیز ضروری است چراکه تجویز برخی داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها و سرُم برای برخی بیماری ها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمن های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.

ظفرقندی یادآور شد: برای نظارت در موضوع ایجاد تقاضای القایی در حوزه دارو که در بسیاری از کشورهای دنیا، وجود دارد که همکاری انجمن های علمی گروه پزشکی، ضروری است.

کد مطلب 6825310
حبیب احسنی پور

