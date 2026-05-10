۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

اجرای طرح نیابت و دیدار با خانواده شهید «جنگ رمضان» در بشاگرد

بشاگرد- سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد از اجرای طرح نیابت و دیدار با خانواده شهید «جنگ رمضان» همزمان با هفته هلال‌احمر در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن‌رای ظهر یکشنبه سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته هلال‌احمر، طرح نیابت با حضور اعضای داوطلب و جوانان هلال‌احمر در بشاگرد اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، اعضای جمعیت هلال‌احمر ضمن حضور در منزل خانواده شهید جنگ رمضان با این خانواده معزز دیدار کرده و با حضور بر سر مزار این شهید والامقام، به قرائت فاتحه و عطرافشانی پرداختند.

روشن‌رای با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلابی بیان کرد: تجلیل از مقام شهدا و دلجویی از خانواده‌های آنان، یکی از برنامه‌های ثابت جمعیت هلال‌احمر در مناسبت‌های مختلف به‌ویژه در هفته هلال‌احمر است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح نیابت، یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد ادامه داد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان و اعضای داوطلب و همچنین تکریم خانواده‌های معظم شهدا انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از خانواده شهید جنگ رمضان تجلیل شد.

