اجرای طرح نیابت و دیدار با خانواده شهید «جنگ رمضان» در بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن‌رای ظهر یکشنبه سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته هلال‌احمر، طرح نیابت با حضور اعضای داوطلب و جوانان هلال‌احمر در بشاگرد اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، اعضای جمعیت هلال‌احمر ضمن حضور در منزل خانواده شهید جنگ رمضان با این خانواده معزز دیدار کرده و با حضور بر سر مزار این شهید والامقام، به قرائت فاتحه و عطرافشانی پرداختند.

روشن‌رای با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلابی بیان کرد: تجلیل از مقام شهدا و دلجویی از خانواده‌های آنان، یکی از برنامه‌های ثابت جمعیت هلال‌احمر در مناسبت‌های مختلف به‌ویژه در هفته هلال‌احمر است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح نیابت، یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد ادامه داد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان و اعضای داوطلب و همچنین تکریم خانواده‌های معظم شهدا انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از خانواده شهید جنگ رمضان تجلیل شد.