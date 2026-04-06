پیوستن امام جمعه و فرماندار بشاگرد به پویش جبهه مردمی ایران ما

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن‌رای در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت مشارکت همگانی در طرح‌های بشردوستانه اظهار کرد: در راستای لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب و حمایت از مظلومان و نیازمندان، پویش «جبهه مردمی ایران ما» در سطح شهرستان بشاگرد در حال اجراست.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد افزود: مایه خرسندی است که امام جمعه شهرستان و همچنین فرماندار بشاگرد، با حضور در پایگاه‌های هلال‌احمر به این پویش مردمی پیوستند. حضور مقامات ارشد شهرستان در این طرح، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای همراهی با مردم و حمایت از اهداف عالیه و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر است.

وی با تاکید بر نقش الگوسازی مسئولان در جامعه تصریح کرد: پیوستن امام جمعه و فرماندار به پویش «جبهه مردمی ایران ما»، قطعاً موجب دلگرمی نیروهای داوطلب هلال‌احمر و ترغیب بیشتر آحاد مردم، خیرین، معتمدین و جوانان برای مشارکت در این امر خداپسندانه خواهد شد.

روشن‌رای در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر در شهرستان بشاگرد و همچنین خانه‌های هلال در روستاها، با تمام توان آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند و امیدواریم با این موج همدلی که با پیشگامی مسئولان شهرستان آغاز شده، شاهد مشارکت بی‌نظیر مردم شریف و نوعدوست بشاگرد در این جبهه مردمی باشیم.