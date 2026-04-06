۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

پیوستن امام جمعه و فرماندار بشاگرد به پویش جبهه مردمی ایران ما

بشاگرد- سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد از پیوستن امام جمعه و فرماندار این شهرستان به پویش بشردوستانه «جبهه مردمی ایران ما» خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن‌رای در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت مشارکت همگانی در طرح‌های بشردوستانه اظهار کرد: در راستای لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب و حمایت از مظلومان و نیازمندان، پویش «جبهه مردمی ایران ما» در سطح شهرستان بشاگرد در حال اجراست.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بشاگرد افزود: مایه خرسندی است که امام جمعه شهرستان و همچنین فرماندار بشاگرد، با حضور در پایگاه‌های هلال‌احمر به این پویش مردمی پیوستند. حضور مقامات ارشد شهرستان در این طرح، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای همراهی با مردم و حمایت از اهداف عالیه و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر است.

وی با تاکید بر نقش الگوسازی مسئولان در جامعه تصریح کرد: پیوستن امام جمعه و فرماندار به پویش «جبهه مردمی ایران ما»، قطعاً موجب دلگرمی نیروهای داوطلب هلال‌احمر و ترغیب بیشتر آحاد مردم، خیرین، معتمدین و جوانان برای مشارکت در این امر خداپسندانه خواهد شد.

روشن‌رای در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر در شهرستان بشاگرد و همچنین خانه‌های هلال در روستاها، با تمام توان آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند و امیدواریم با این موج همدلی که با پیشگامی مسئولان شهرستان آغاز شده، شاهد مشارکت بی‌نظیر مردم شریف و نوعدوست بشاگرد در این جبهه مردمی باشیم.

