مهدی روشن رای در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد جمعیت هلال احمر در بشاگرد، اظهار داشت: با توجه به صعبالعبور بودن راههای مواصلاتی و پراکندگی روستاها در بشاگرد، فعالسازی خانههای هلال یک ضرورت انکارناپذیر بود که خوشبختانه تعداد خانههای هلال، به ۳۱ خانه فعال رسیده است.
وی افزود: این خانهها با هدف ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی، آموزش کمکهای اولیه و آمادگی در برابر بلایای طبیعی در دورترین نقاط شهرستان راهاندازی شدهاند تا پیش از رسیدن نیروهای امدادی از مرکز استان، مردم محلی بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند.
سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان بشاگرد با اشاره به نقش این خانهها در بلایای طبیعی اخیر، تصریح کرد: در جریان سیلهای فصلی گذشته، تیمهای داوطلب حاضر در خانههای هلال، جزو اولین گروههایی بودند که پیش از باز شدن راهها، اقدام به نجات مصدومان و اسکان اضطراری هموطنان کردند.
سرپرست هلال احمر بشاگرد با تأکید بر اینکه این خانهها متعلق به مردم هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تجهیزات اولیه امدادی در این ۳۱ خانه توزیع شده و دورههای آموزشی به صورت مستمر در حال برگزاری است. هدف ما در فاز بعدی، ارتقای سطح آموزشها و تجهیز این خانهها به اقلام امدادی تخصصیتر است.
وی در پایان از مردم و دهیاریهای سراسر بشاگرد خواست تا با ثبتنام در دورههای داوطلبی، جمعیت هلال احمر را در پوشش کامل امدادی این شهرستان کوهستانی یاری کنند.
