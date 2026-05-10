بیش از یازده هزار انشعاب غیرمجاز آب در شیراز قانونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدعلی طاهردوست با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط اقلیمی کنونی، گفت: مدیریت صحیح منابع، بهویژه در کلانشهری مانند شیراز، مستلزم توزیع عادلانه آب و جلوگیری از استفادههای غیرمجاز از شبکه توزیع است که این موضوع بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی آبفا شیراز دنبال میشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ با برنامهریزی هدفمند و تلاش مستمر بازرسان و اکیپهای وصول مطالبات، فرآیند شناسایی انشعابات غیرمجاز با جدیت دنبال شد که حاصل آن شناسایی ۱۳ هزار و ۱۳۹ فقره انشعاب غیرمجاز در سطح شهر بود؛ تخلفاتی که علاوه بر اختلال در توزیع عادلانه، موجب افزایش هدررفت منابع و بروز مشکلات فنی در شبکه میشد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا شیراز تصریح کرد: با پیگیری کارشناسان و همکاری شهروندان، تاکنون ۱۱ هزار و ۷۰۰ فقره از این موارد تعیین تکلیف و به انشعاب مجاز تبدیل شدهاند که این اقدام علاوه بر نظمبخشی به شبکه، امکان مدیریت بهتر مصرف و ثبت دقیق میزان استفاده را فراهم کرده است.
طاهردوست، تبدیل انشعابات غیرمجاز به قانونی را راهکاری برای حفظ حقوق عمومی و ارتقای عدالت در بهرهمندی از آب دانست و گفت: وجود کنتورهای قانونی امکان پایش مصرف و برنامهریزی دقیقتر را فراهم میکند و به مشترکین نیز اجازه میدهد از خدمات رسمی و پایدار شرکت بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در این حوزه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات اجرایی، اطلاعرسانی برای آگاهسازی شهروندان نسبت به اهمیت مصرف بهینه و استفاده قانونی از شبکه همواره در دستور کار است، چراکه همکاری مردم نقش تعیینکنندهای در موفقیت این طرحها دارد.
