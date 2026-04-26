بازگشت ۹۰۳ هزار متر مکعب آب در فارس به چرخه مصرف قانونی طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۸۶ فقره تخلف در برداشت غیرقانونی آب، انشعاب و شیر برداشتهای غیرمجاز در استان شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است که بر همین اساس بالغ بر ۹۰۳ هزار متر مکعب آب به چرخه مصرف قانونی بازگشت.
وی با بیان اینکه انشعابهای غیرمجاز موجب تضییع حقوق مشترکین قانونی میگردد، ادامه داد: براساس آمار، تیم شناسایی انشعابات غیرمجاز در سال ۱۴۰۴ موفق به شناسایی و تبدیل حدود ۶ هزار و ۸۶۴ فقره انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز و نیز شناسایی قریب به هفت هزار و ۹۲۲ مورد تخلف و برداشت غیرمجاز از شبکههای آبرسانی گردیده است.
مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس افزود: در سال گذشته با شناسایی و قطع انشعابهای غیرقانونی یا برداشتهای غیرمجاز ۲۸۰ هزار و ۴۷۳ مترمکعب در شبانه روز به چرخه مصرف قانونی بازگشت و متخلفین نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
شبانی تصریح کرد: با جمعآوری انشعابات غیرقانونی (سرقت آب) مشکل ۶ هزار و ۲۷۱ مشترک آب شرب در مناطقی که به علت تخلفات صورت گرفته دچار مشکل کمآبی بودند، مرتفع شده است.
