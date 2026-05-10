کاهش تصادفات جرحی و فوتی در چهارمحال و بختیاری

روح‌الله بیادار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تردد در تمامی معابر درون‌شهری و برون‌شهری استان بدون اخلال برقرار است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون شاهد کاهش وقوع انواع تصادفات منجر به فوت و جرح در این استان هستیم و این نشان از افزایش آگاهی و فرهنگ رعایت ترافیک در بین رانندگان دارد.

جانشین رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه همچنان سهم بالایی از تصادفات در استان مربوط به موتورسیکلت‌ها می‌شود، اضافه کرد: بنابراین لازم است موتورسواران در این زمینه دقت کافی را داشته باشند و آموزش‌های لازم را ببینند.

بیادار اضافه کرد: با توجه به جنگ رمضان تعداد قابل ملاحظه‌ای از شهروندان که در اسفندماه سال گذشته در آزمون‌های عملی رانندگی و آئین‌نامه قبول شدند به دلیل بروز مشکل در بخش سخت‌افزار صدور جلد، موفق به دریافت گواهینامه خود نشدند، این افراد با همراه داشتن کارت ملی می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدماتی پلیس +10 یا مراجعه به راهنمایی و رانندگی محل سکونت خود پرینت عکس‌دار برگه استعلام گواهینامه خود را دریافت و رانندگی کنند.

وی افزود: اما اگر مراحل کار تکمیل نشده باشد و امکان پرینت برگه استعلام وجود نداشته باشد، این افراد اجازه رانندگی نداشته چراکه این افراد حکم فرد فاقد گواهینامه را دارند و در صورت بروز حادثه ترافیکی دچار مشکلات حقوقی خواهند شد.