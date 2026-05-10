به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی در نشست شورای راهبری تصادفات استان اظهار داشت: بیشترین فراوانی تصادفات مربوط به خودروهای سواری است و حدود ۴۷ درصد تصادفات به صورت تکوسیلهای رخ میدهد. این بدان معناست که اگر هر رانندهای صرف نظر از نحوه عملکرد سایر کاربران ترافیک، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، حدود نیمی از تصادفات رخ نمیدهد.
وی به تلفات نوروزی امسال اشاره کرد و گفت: در نوروز ۱۴۰۴ شاهد کاهش ۳۲ درصدی متوفیان و ۴ درصدی مجروحان حوادث جادهای در استان بودهایم.
رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۱۶ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش حجم ترددها، به لطف خداوند و با تلاش دستگاههای امدادی و اهتمام مدیران استان، میزان فوتیهای حوادث جادهای در سال گذشته ۱۱ درصد و مصدومین ۳۹ درصد کاهش یافت.
تقیخانی در ادامه با اشاره به نقش متوفیان در تصادفات بیان کرد: رانندگان با ۳۶ درصد و سرنشینان با ۳۵ درصد بیشترین سهم را دارند که این امر اهمیت استفاده از کمربند ایمنی توسط تمام سرنشینان خودروها را دوچندان میکند. بیشترین فراوانی سنی متوفیان نیز در گروه سنی ۳۱ تا ۶۰ سال است که خسارتهای جبرانناپذیر معنوی و مادی ناشی از فوت این قشر نیروی کار و بهرهور کشور را نشان میدهد.
وی با اشاره به کنترل مکانیزه سرعت در محورهای استان تصریح کرد: در سال گذشته ۳۱۸ هزار مورد تخلف با استفاده از دوربینهای لیزرگان توسط مأموران پلیس راه و یک میلیون و ۱۷۱ هزار مورد تخلف سرعت نیز از طریق سامانههای هوشمند اعمال قانون شده است. اما بر اساس مشاهدات عینی و تحلیل دادهها، تخلف سرعت بسیار بیشتر از میزان ثبت شده است که به منظور برخورد با متخلفان، باید همه سامانههای کنترلی به محاسبه سرعت متوسط تجهیز شوند.
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: بیش از ۴۰ درصد تصادفات در هنگام تاریکی هوا رخ میدهد و عملاً حضور پلیس در این ساعات نمیتواند بازدارندگی قابل توجهی داشته باشد. بنابراین برای کنترل تخلفات و پیشگیری از تصادفات در این زمانها باید در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک هموطنان و همچنین استفاده گسترده از فناوریهای نوین گامهای اساسی برداشت.
سرهنگ تقیخانی در پایان با بیان برخی مطالبات پلیس و لزوم توجه جدی به کیفیت راهها و ارتقای ایمنی آنها تأکید کرد: پلیس با تمام توان و بهرهگیری از کلیه ظرفیتها و اختیارات قانونی در جهت احقاق حقوق عامه تلاش خواهد کرد و در این مسیر هیچ مماشات و اغماضی با دستگاههای مسئول نخواهد داشت.
