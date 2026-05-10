مردم چهارمحال و بختیاری بیش از ۵۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی صفری بیان کرد: طی سال گذشته مردم استان بیش از ۵۵ میلیارد تومان شامل ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زکات واجب، ۳۸ میلیارد تومان زکات مستحبی و ۱۳ میلیارد تومان نیز زکات فطریه و کفارات پرداخت کردهاند.
وی بابیان اینکه زکات دریافتی برای کمک به نیازمندان و ارائه خدمات به آنها مصرف میشود افزود: تأمین جهیزیه، پرداخت هزینههای درمانی نیازمندان، تأمین هزینههای تحصیل دانشآموزان و دانشجویان نیازمند، اجرای پروژههای عمرانی عامالمنفعه از جمله مساجد، حوزه علمیه، حسینیه و ساخت غسالخانه در سطح استان و تأمین بستههای معیشتی از جمله موارد مصرف زکات است.
رئیس امور اجرایی زکات استان با اشاره به فعالیت ۱۸ دبیرخانه زکات در استان ادامه داد: ۵۷۴ عامل زکات و همچنین ۲۳۶ مبلغ افتخاری در زمینه جمعآوری زکات فعالیت میکنند.
لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان و همچنین شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* برای دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.
