۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت سالن ترانزیت جدید فرودگاه کاشان لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ساروقیان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر کاشان با اشاره به اینکه جلسه هیئت امنای فرودگاه کاشان هفته پیش برگزار شد، اظهار کرد: یک هزار و ۲۰۰ متر مربع از سالن ترانزیت فرودگاه کاشان که در اثر حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی تخریب شد بیش از ۱۴۷ میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه مقرر شد این فرودگاه تحت مدیریت شهرستان کاشان و نه شهرداری قرار بگیرد، ابراز کرد: محل کنونی سالن ترانزیت در ضلع شمالی موقعیت کنونی بود که جنب پایگاه هوافضا بود و مقرر شد اگر قرار شد مجددا سالن ترانزیت ساخته شود این سالن در ضلع جنوبی و به‌صورت کاملا مجزا احداث شود.

شهردار کاشان با اشاره به اینکه برآورد اولیه برای ساخت حدود سه هزار مترمربع سالن ترانزیت در محل جدید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: این مبلغ بدون تجهیز و امکانات سالن ترانزیت است و فقط برای ساخت خود سالن و محوطه سازی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه تامین این مبلغ از توان شهرداری کاشان خارج است، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هیئت امنا چنانچه بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد این آمادگی برای تعامل وجود دارد.

ساروقیان افزود: در صورت عدم ورود بخش خصوصی در صورتیکه خسارت‌های وارد بر این مجموعه از طرف دولت پرداخته شود هم این آمادگی برای ساخت سالن جدید ترانزیت فرودگاه کاشان وجود دارد.