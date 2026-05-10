به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در خصوص این خبر اظهار کرد: مقارن ساعت ۱۹ نوزدهم اردیبهشت ماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر غرق شدگی دو کودک در بندر مقام شهرستان بندرلنگه، همزمان ضمن هماهنگی با نجات غریق، سریعا دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای بندرمقام(بندرلنگه) و زیارت شهرستان پارسیان به محل فوریت اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه،ارزیابی اولیه صحنه انجام و بعلت مواج بودن دریا، یک کودک پسر ۵ ساله سریعا توسط غریق نجات و والدین از آب خارج، که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان رستمانی پارسیان اعزام و متاسفانه کودک پسر ۲ سال و نیم، با تمام تلاش صورت گرفته توسط عوامل نجات غریق و با توجه به مواج بودن دریا، پس از حدود ۳ ساعت تجسس، پیکر بی جان وی پیدا، که فاقد علائم حیاتی بود.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ضروری است والدین در هنگام بازی کودکان، به‌ویژه در مکان‌هایی که نیاز به کنترل و مراقبت بیشتری دارند، نظارت دقیق‌تری داشته باشند. همچنین باید از حضور و بازی کودکان در فضاهای پرخطر جلوگیری شود تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری به‌عمل آید.

خوانچه مهر در پاپان ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این کودک افزود: نظارت مستمر والدین در محیط‌هایی که به کنترل بیشتری نیاز دارند، امری ضروری است و بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث ناگوار شود و امید است با رعایت بیشتر این موارد، شاهد تکرار چنین حوادث دردناکی نباشیم.