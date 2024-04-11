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۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۳۱

۳ کودک توسط ناجی غریق در ساحل گناوه نجات یافتند

۳ کودک توسط ناجی غریق در ساحل گناوه نجات یافتند

گناوه- سه کودک توسط ناجی غریق در ساحل گناوه از خطر غرق شدگی نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیأت نجات غریق شهرستان گناوه، سه کودک ۸، ۱۰و ۱۳ ساله در امروز پنج شنبه ۲۳ فروردین، به دلیل کم‌توجهی والدین و عدم آگاهی از شرایط ساحل و بالا آمدن مد دریا گرفتار عمق آب شده بودند.

این سه کودک با تلاش و دقت و هوشیاری «جواد ملک‌حیاتی» یکی از ناجیان غریق اداره ورزش و جوانان از خطر غرق شدگی نجات یافتند.

ساحل گناوه از مهمترین جاذبه‌های گردشگری در این شهرستان است که علاوه بر شهروندان، پذیرای گردشگران و مسافران زیادی از سراسر کشور به خصوص در تعطیلات است و حضور ناجیان غریق و تیم امداد ساحلی به طور دائم در این بندر از مهمترین ضروریات و درخواست‌های مردم و گروه‌های فعال مردمی با توجه به اهمیت این ساحل و مسافر پذیر بودن و استقبال از دریا و ساحل است.

در تعطیلات عید نوروز امسال عملیات‌های متعدد نجات افراد غرق شده با توجه به حضور ناجیان و تیم امداد موقت ساحلی انجام شد که خوشبختانه مانع از تلفات جانی و غرق شدگی شد و این امر بر ضرورت استقرار تیم‌ها و ناجیان غریق و ایجاد پایگاه دائمی امداد ساحلی در این ساحل مهر تأییدی است.

کد مطلب 6075621

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