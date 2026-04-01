  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

نجات کودک ۱۰ ساله از غرق‌شدگی در آبگرم فاریاب بستک

نجات کودک ۱۰ ساله از غرق‌شدگی در آبگرم فاریاب بستک

بستک- سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان از نجات و انتقال یک کودک ۱۰ ساله پس از غرق‌شدگی در آبگرم فاریاب شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر با تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۱۳ روز یازدهم فروردین، طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر غرق‌شدگی پسر بچه‌ای ۱۰ ساله در آبگرم فاریاب روستای سنگوییه، پس از ارائه توصیه‌های لازم از سوی کارشناس این واحد، آمبولانس پایگاه دهنگ شهرستان بستک به‌سرعت به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در مسیر، کودک غرق‌شده که توسط افراد محلی از آب خارج شده بود، به کارشناسان اورژانس تحویل داده شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، پایش علائم حیاتی و مراقبت‌های لازم، برای بررسی بیشتر به بیمارستان فارابی بستک منتقل شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث مشابه، بر لزوم نظارت دقیق والدین بر کودکان هنگام تفریح، به‌ویژه در مکان‌های آبی تأکید کرد و گفت: کودکان به دلیل کنجکاوی و روحیه ماجراجویی، بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند و خانواده‌ها باید همواره مراقبت کامل و مستمر از فعالیت فرزندان خود در کنار آب داشته باشند.

خوانچه‌مهر خاطرنشان کرد: هدف از این توصیه‌ها، ارتقای سطح ایمنی کودکان و جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار مشابه است.

کد مطلب 6789183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها