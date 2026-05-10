۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

پیام آیت‌الله نوری همدانی درمحکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان

قم- مرجع تقلید شیعیان با صدور پیامی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی در محکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
حملات گسترده رژیم صهیونیستی در لبنان که تجلی خوی غیر انسانی این رژیم سفاک و کودک‌کش است موجب تأسف و تأثر عمیق است.

این جنایت با پشتیبانی مستقیم دولت تروریستی آمریکا و سکوت بعضی از کشورهای عربی و اسلامی و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشر صورت می‌گیرد.

لازم است همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان در مقابل این تجاوز و جنایت موضع قاطع گرفته و این حملات را محکوم نمایند و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم لبنان خصوصاً حزب‌الله عزیز که در راه دفاع از کشور و مردم‌ لبنان با استقامت و شجاعت مشغول است اعلام نمایند.

کد مطلب 6825631

