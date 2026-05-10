به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی در محکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

حملات گسترده رژیم صهیونیستی در لبنان که تجلی خوی غیر انسانی این رژیم سفاک و کودک‌کش است موجب تأسف و تأثر عمیق است.

این جنایت با پشتیبانی مستقیم دولت تروریستی آمریکا و سکوت بعضی از کشورهای عربی و اسلامی و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشر صورت می‌گیرد.

لازم است همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان در مقابل این تجاوز و جنایت موضع قاطع گرفته و این حملات را محکوم نمایند و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم لبنان خصوصاً حزب‌الله عزیز که در راه دفاع از کشور و مردم‌ لبنان با استقامت و شجاعت مشغول است اعلام نمایند.