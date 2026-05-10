پرداخت ۹۴ میلیارد تومان کمک ودیعه و اجاره مسکن به مددجویان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با وجود تنگناهای مالی و محدودیت‌های اعتباری در سال گذشته، کمیته امداد توانست با همکاری شبکه بانکی و بهره‌گیری از منابع داخلی صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، بیش از ۹۴ میلیارد تومان در قالب ودیعه و اجاره مسکن به مددجویان نیازمند پرداخت کند.

طوسی افزود: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۱۶۰ خانوار تحت حمایت این نهاد در استان مستأجر بوده و نیازمند دریافت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن هستند.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر تحت حمایت با ۶ هزار و ۳۰۲ خانوار مربوط به شهرستان سنندج است که نشان‌دهنده حجم بالای نیاز در مرکز استان است.

مدیرکل کمیته امداد کردستان در ادامه با قدردانی از همکاری نظام بانکی استان عنوان کرد: منابع و اعتبارات موجود به هیچ عنوان پاسخگوی حجم نیاز خانواده‌های تحت حمایت نیست و با توجه به روند افزایشی هزینه‌های اجاره و ودیعه مسکن، تأمین منابع مالی بیشتر امری ضروری است.

طوسی خاطرنشان کرد: همراهی دستگاه‌های متولی، خیران و نیکوکاران می‌تواند نقش مؤثری در رفع بخشی از مشکلات معیشتی و تأمین مسکن خانواده‌های نیازمند استان داشته باشد.