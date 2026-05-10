به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست وی برگزار شد، با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت شرایط ویژه اخیر گفت: تجربه اداره کشور در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تجربهای موفق بود و لازم است از تلاشهای مدیران، کارکنان دولت و تمامی بخشهای اجرایی قدردانی شود.
وی با اشاره به تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان در معادلات منطقهای و جهانی، دستور داد برنامهها و طرحهای جدید، بهویژه در حوزه اقتصادی، متناسب با این جایگاه و در تراز یک قدرت بزرگ طراحی و تدوین شود.
