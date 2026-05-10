۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

دستور عارف برای برنامه‌ریزی در تراز یک قدرت بزرگ

معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا برنامه‌ها و طرح‌های جدید، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، متناسب با این جایگاه و در تراز یک قدرت بزرگ طراحی و تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست وی برگزار شد، با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت شرایط ویژه اخیر گفت: تجربه اداره کشور در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تجربه‌ای موفق بود و لازم است از تلاش‌های مدیران، کارکنان دولت و تمامی بخش‌های اجرایی قدردانی شود.

وی با اشاره به تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان در معادلات منطقه‌ای و جهانی، دستور داد برنامه‌ها و طرح‌های جدید، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، متناسب با این جایگاه و در تراز یک قدرت بزرگ طراحی و تدوین شود.

رامین عبداله شاهی

