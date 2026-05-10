هر تعرضی به شناورهای ما، پاسخ سنگین ایران را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، گفت: ‏«از امروز خویشتن‌داری ما تمام شد، هر تعرضی به شناورهای ما، با پاسخ سنگین و قاطع ایران به شناورها و پایگاه‌های آمریکایی مواجه خواهد شد. ساعت در گذر زمان و به ضرر آمریکایی‌هاست. به نفعشان هست که حماقت نکنند و خود را در باتلاقی که افتاده‌اند، بیشتر فرو نبرند. بهترین راه، تسلیم شدن و دادن امتیاز است. باید به نظم منطقه‌ای جدید عادت کنید.»

گفتنی است، شب گذشته نیروی دریایی سپاه نیز با انتشار پیامی هشدار داد هرگونه تعرض به شناورهای نفتکش و تجاری ایران، تهاجمی سنگین علیه یکی از مراکز آمریکایی در منطقه و کشتی‌های دشمن را در پی خواهد داشت.