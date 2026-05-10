به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در تجمع بزرگ و پرشور مردم انقلابی کرج، ضمن قدردانی از حضور نمایندگان این شهرستان و استاندار البرز، به تشریح ابعاد گسترده جنگ اخیر نظامی، شکست نقشههای تجزیهطلبانه آمریکا و آغاز فصل نوین اقتدار جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سخنان خود را با تعیین تکلیف قطعی در برابر استکبار آغاز کرد و گفت: سیاست ما "نه سازش و نه تسلیم؛ نبرد با آمریکا است.
طرح خاورمیانهای آمریکا و دلایل حمله به ایران
حاجیبابایی با اشاره به اهداف کلان آمریکا از جنگافروزی، تصریح کرد: استکبار جهانی به دنبال تجزیه ایران به پنج یا شش کشور درگیر جنگ داخلی بود تا با ایجاد یک سرزمین سوخته، مسیر را برای تسلط «اسرائیل بزرگ» بر کل منطقه، حتی مکه و مدینه، هموار کند. پژوهشگران آمریکایی پیش از جنگ ۱۲ روزه، سه دلیل عمده برای لزوم حمله فوری به ایران ارائه کرده بودند: نخست تمدن هزاران ساله، دوم ۱۴۰۰ سال اسلام ناب و سوم هوش سرشار مردم ایران. آنها میدانستند که اگر دیر بجنبند، ایران با یک حرکت به ابرقدرت بلامنازع تبدیل میشود.
شکست توطئههای داخلی و پیروزی در جنگ تمامعیار نظامی
وی با اشاره به شکست پروژههای ایجاد آشوب خیابانی در دیماه، گفت: مردم باهوش و با شرف ایران، ترامپ قمارباز را در توطئههای داخلی شکست دادند. ما سه مقطع تاریخی را پشت سر گذاشتیم؛ ۲۲ دیماه قبر فتنه کنده شد، ۲۲ بهمن قبر فتنهگران و در ۲۲ اسفند (روز قدس) قبر بزرگی برای ترامپ حفر شد.
نایب رئیس مجلس افزود: پس از ناامیدی از اغتشاشات داخلی، آمریکا با همراهی ۵۴ کشور یک جنگ تمامعیار نظامی علیه ما آغاز کرد. در این نبرد، با اتکال به خداوند و حمایت محور مقاومت در عراق، حزبالله لبنان و یمن، بیش از ۵ روز با آمریکا جنگیدیم و ثابت کردیم که استکبار توان شکست ایران را ندارد. امروز دانشگاههای معتبر جهان از جمله دانشگاه شیکاگو رسماً اعلام میکنند که ایران یکی از چهار ابرقدرت کنونی دنیا و یک ابرقدرت اسلامی است.
اقتدار در تنگه هرمز و فرار ناوگان دریایی آمریکا
حاجیبابایی با روایت حضور میدانی خود در جنوب کشور از جمله تنگه هرمز و جزیره لارک در شب عملیات، به تشریح قدرتنمایی نیروهای مسلح پرداخت و اظهار داشت: آمریکا با استفاده از فضای مجازی، هوش مصنوعی و تبلیغات گسترده، ناوها و هواپیماهای خود را با هزاران نیروی نظامی برای اسکورت کشتیها به تنگه هرمز آورد، اما جوانان غیور ما با شلیک موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی، ناوهای آمریکایی را در هم کوبیدند و آنها را مجبور به فرار با ذلت کردند. امروز تنگه هرمز برای همیشه از آن ملت بزرگ ایران است و هیچ پرندهای بدون اجازه از آن عبور نمیکند.
شکست حصر اقتصادی و جلسه فوری مجلس درباره گرانیها
وی در خصوص توطئه جدید محاصره نفتی و دریایی، گفت: آمریکا قصد داشت با جلوگیری از جابهجایی نفت، ما را تحت فشار قرار دهد، اما ما با باز کردن مرزهای ۱۶ استان کشور، این توطئه را خنثی کردیم. دنیا میداند اگر تنگه هرمز بسته بماند، در کمتر از یک ماه بحران عظیم نفتی و افزایش شدید قیمتها گریبان اروپا و آمریکا را خواهد گرفت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با هشدار نسبت به تحرکات مرموز داخلی برای ایجاد نارضایتی، افزود: دشمن پس از شکست نظامی، به دلسرد کردن مردم رو آورده است. بر همین اساس، هم مجلس شورای اسلامی ساعت ۱۰ صبح یکشنبه جلسهای ویژه با موضوع بررسی گرانیهای اخیر دارد که هیچ ربطی به جنگ ندارد. خط قرمز ما رضایت مردم بوده و با هرکسی که عالماً یا جاهلاً دست به احتکار و گرانی بزند، با تمام قدرت و به عنوان عامل آمریکا برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به شعار مردم مبنی بر مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، تصربح کرد: این ناجوانمردانهترین کار است که در شرایطی که مردم ۶۵ روز در خیابانها مقاومت کردهاند، عدهای به دنبال پر کردن جیبهای نامبارک خود باشند.
شروط ایران برای مجامع بینالمللی و لغو معاهدات ظالمانه
حاجیبابایی پیروزی قطعی را در ایستادگی دانست و شروط جمهوری اسلامی را اعلام کرد: آمریکای جنایتکار باید در مجامع بینالمللی تمامی معاهدات، تحریمها و قطعنامههای ظالمانه شورای امنیت و حقوق بشر علیه ایران را باطل کند. انرژی هستهای ما غیرقابل مذاکره است و آمریکا باید نیروهایش را برای همیشه از منطقه خارج کند.
یادآوری جنایت مدرسه میناب و انتقام خون شهدا
وی با اشاره به جنایات دردناک آمریکا، به بمباران مدرسهای در میناب اشاره کرد و گفت: در این جنایت، ۲۶ معلم و بیش از ۱۰۰ دانشآموز (مجموعاً ۱۶۸ نفر) به شهادت رسیدند، بهگونهای که از برخی دانشآموزان حتی اثری باقی نماند. ترامپ و سردمداران آمریکا که کارنامهشان به جنایاتی چون جزیره اپستین آلوده است، روی شمر بن ذیالجوشن را سفید کردهاند. ما از انتقام خون امام شهیدمان و شهدای مظلوممان با شعار «یا لثارات الحسین» کوتاه نخواهیم آمد.
هشدار درباره مرجفون و تبیین جایگاه رهبری جدید نظام
نایب رئیس مجلس با استناد به آیه ۶۰ سوره احزاب، نسبت به فعالیت «مرجفون» (کسانی که اخبار دروغ و استرسزا در فضای مجازی منتشر میکنند) هشدار داد و آنها را ملعونتر از کفار خواند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع رهبری و ولایت فقیه پرداخت و اظهار داشت: امام شهید ما همچون سیدالشهدا (ع) به میدان رفت تا فتنهها خنثی شود و با شهادت خود دلها را منقلب کرد. همان خدایی که امام سجاد (ع) را در کربلا حفظ کرد، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را زیر بمبارانها سالم نگه داشت تا رهبری قدرتمند، مدیر، مدبر و شجاع برای این ملت باشند.
حاجیبابایی با تاکید بر اینکه ما خواهان صلح بینالمللی و زندگی خوب برای مردم هستیم و آغازگر جنگ نیستیم، از آحاد ملت خواست تا با الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س)، خانه به خانه به روشنگری بپردازند و اتحاد ۹۰ میلیونی ایرانیان را برای دوران مهم بازسازی پس از جنگ رقم بزنند.
