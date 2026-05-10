احمدپور: علما باید در میدان تبیین و دفاع از نظام پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور عصر یکشنبه در نشست اساتید و مدرسان مدارس علوم دینی کردستان در سنندج، با قدردانی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از اساتید و مدرسان، اظهار کرد: جامعه علمی و دینی در شرایط کنونی کشور مسئولیتی سنگین بر عهده دارد و باید بیش از گذشته در مسیر روشنگری و تقویت انسجام اجتماعی ایفای نقش کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز جمهوری اسلامی درگیر یک تقابل جدی با جبهه دشمنان اسلام است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود علما، روحانیون و نخبگان دینی در خط مقدم تبیین، امیدآفرینی و حمایت از نظام حضور مؤثر و فعال داشته باشند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ رسانه‌ای و روانی، وحدت و اقتدار ملت ایران را هدف قرار دهند، اما ملت ایران همواره نشان داده‌اند در بزنگاه‌های حساس با انسجام و همبستگی در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کنند.

نقش علما در تقویت وحدت و آرامش جامعه

احمدپور با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای نظامی و مردم در حوادث اخیر، این ضایعه را برای ملت ایران و جهان اسلام سنگین توصیف کرد و گفت: این شهدای گرانقدر در مسیر دفاع از امنیت، عزت و اقتدار کشور جان خود را فدا کردند و نام آنان در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با وجود برخورداری از امکانات گسترده و طراحی برنامه‌های مختلف، نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و این مسئله نشان‌دهنده اقتدار، هوشیاری و پایداری ملت ایران است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت جهاد تبیین در جامعه افزود: علما و اساتید دینی باید با تبیین صحیح مسائل، امید را در جامعه افزایش داده و زمینه حفظ وحدت اسلامی و آرامش اجتماعی را فراهم کنند.

احمدپور در پایان بر نقش اثرگذار حوزه‌های علمیه در دفاع فکری و فرهنگی از انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، بصیرت و حضور میدانی نخبگان دینی در کنار مردم هستیم.