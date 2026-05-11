به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین معاملات روز جاری، قیمت هر گواهی سپرده خودرو در بورس کالای ایران با ۲.۳۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به مبلغ ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. بررسی روند قیمتی این ابزار مالی نشان میدهد که ارزش هر گواهی نسبت به یک هفته و یک ماه گذشته به ترتیب نزدیک به ۵ و بیشتر از ۴۴ درصد بوده و قیمت این گواهی از ابتدای راهاندازی این نماد تاکنون ۱۶۴.۵ درصد افزایش یافته است. این رشد مستمر، توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به این ابزار نوین جلب کرده است.
سرمایهگذاری در بازار خودرو؛ چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟
این ابزار به سرمایهگذ اران اجازه میدهد با سرمایههای خرد وارد بازار خودرو شوند؛ به طوری که هر گواهی معادل یک دههزارم (۰.۰۰۰۱) یک دستگاه خودروی فیزیکی است و ارزش آن از زمان شروع معاملات، از ۲۷۵ هزار تومان به محدوده ۷۲۸ هزار تومان افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمتی هر گواهی خودرو را در بورس کالا از ابتدای بازگشایی نماد تا کنون نشان میدهد.
شایان ذکر است تمامی اشخاص دارای کد بازار مالی بورس کالا میتوانند با خرید حداقل یک ورقه، بدون درگیری با چالشهای بازار فیزیکی مانند استهلاک و ریسک نگهداری و تنها با پرداخت کارمزد معاملاتی ۰.۴۸ درصد (۰.۲۴ درصد برای خرید گواهی و ۰.۲۴ درصد برای فروش گواهی) و هزینه انبارداری روزانه معادل ۵۷ ریال به ازای هر گواهی، ارزش سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند.
بررسی عملکرد ابزارهای نوین مالی در بورس کالا نشان میدهد که گواهی سپرده کالایی خودرو از زمان راهاندازی در ۲۸ مهر ۱۴۰۴ تاکنون، با ثبت بازدهی حدودا ۱۶۵ درصدی توانسته است عملکردی به مراتب بهتر از بازارهای موازی مانند دلار، طلا و سکه داشته باشد.
نمودار زیر مقایسه بازدهی گواهی سپرده خودرو در بورس کالا در مقایسه با سایر بازارهاست. بر اساس این نمودار اگرچه بازدهی گواهی سپرده کمتر از بازدهی ۲۱۰ درصدی گواهی قیر بوده است اما نسبت به بازارهای موازی چون دلار، طلا، سکه و نفت بازدهی تقریبا دو برابری داشته است.
شایان ذکر است بازار خودرو بسته به نوع خودرو در همین مدت افزایش قیمتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است و این گواهی توانسته به خوبی این رشد قیمتی را پوشش دهد.
چگونه با کمترین سرمایه، برای خرید خودرو پسانداز کنیم؟
گواهی سپرده کالایی خودرو میتواند به ابزاری کارآمد برای آن دسته از متقاضیان مصرفی تبدیل شود که نقدینگی لازم برای خرید یکباره خودرو را در زمان حال در اختیار ندارند.
بر اساس سازوکار این ابزار، افراد میتوانند با اتکا به سرمایههای بسیار خرد (در حال حاضر حدود ۷۲۸ هزار تومان برای خرید حداقل یک گواهی) اقدام به پسانداز تدریجی کنند و ارزش پول خود را در برابر تورم بازار خودرو کاملاً حفظ نمایند.
این گروه از خریداران پس از افزایش داراییهای خود (تعداد گواهیهای خودرو) دو مسیر روشن پیش رو دارند؛ یا با تجمیع ۱۰ هزار گواهی، خودروی موجود در انبار بورس کالا را به صورت فیزیکی به همراه سند و پلاک تحویل بگیرند، و یا با فروش معاف از مالیاتِ گواهیها به قیمت روز، نقدینگی خود را که متناسب با تورم رشدیافته از بورس خارج کرده و خودروی دلخواهشان را از بازار آزاد خریداری کنند.
الزامات سرمایهگذاری و مدیریت ریسک؛ ضرورت رصد حبابهای قیمتی
یکی از الزامات اساسی برای ورود به معاملات گواهی سپرده خودرو، مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق قیمتهاست. سرمایهگذاران پیش از ثبت سفارش، باید قیمت تمامشده ۱۰ هزار گواهی را (در زمان خرید) با قیمت فیزیکی همان خودرو در بازار آزاد مقایسه کنند تا در دام حبابهای قیمتی ناشی از فشار تقاضا گرفتار نشوند.
البته برای یک ارزشگذاری دقیق و پیشبینی آینده بازار، لحاظ کردن هزینههای جانبی و پنهان در معاملات فیزیکی بازار آزاد — نظیر مالیات نقلوانتقال، عوارض و کمیسیون واسطهها — کاملاً ضروری است؛ چرا که این هزینهها در قیمت نهایی بازار آزاد پنهان هستند، در حالی که معاملات گواهی سپرده از شفافیت بیشتری برخوردارند.
عمق بازار و مدیریت نقدشوندگی؛ سقف بهینه سرمایهگذاری چقدر است؟
تعیین سقف مجاز و منطقی برای سرمایهگذاری در گواهی سپرده خودرو، وابستگی مستقیمی به «عمق بازار» و ارزش معاملات روزانه این گواهی در بورس کالا دارد تا از قفل شدن سرمایه در زمان نیاز به فروش جلوگیری شود.
بررسی دادههای معاملاتی نشان میدهد که اگرچه میانگین ارزش معاملات در کل دوره حدود ۸۵۰ میلیون تومان بوده است، اما این بازار نوسانات نقدشوندگی بسیار شدیدی را تجربه میکند؛ به طوری که میانگین ۵ روزه ارزش معاملات در دورههای رکود تا محدوده ۱۱ میلیون تومان افت کرده و در روزهای رونق و اوج تا حدود ۵.۷ میلیارد تومان نیز جهش داشته است.
از این رو، هرچند سقف قانونی و مجاز نگهداری برای هر فرد مشخص است (حداکثر ۵۰,۰۰۰ گواهی)، اما پیشنهاد میشود سرمایهگذاران برای تعیین حداکثر سرمایه درگیر، همواره نمودار میانگینهای متحرک ارزش معاملات (نظیر دورههای ۵، ۲۰ و ۶۰ روزه) را به دقت رصد کنند.
تخصیص سرمایه باید به گونهای باشد که حجم دارایی شخص بسته به ریسکپذیری تنها کسری از ارزش معاملات روزانه را تشکیل دهد تا در صورت نیاز به خروج سریع از بازار، سرمایهگذار با سد کمبود نقدینگی و نبود خریدار مواجه نشود.
نمودار زیر تغییرات میانگین ارزش معاملات ۵، ۱۰ و ۶۰ روزه گواهی سپرده خودرو را بر حسب میلیون تومان نشان میدهد.
بنابراین با ترکیب دادههایی چون حداقل، حداکثر و میانگین بلندمدت ارزش معاملات از یک سو و میانگینهای ۵، ۲۰ و ۶۰ روزه از سوی دیگر، سقف سرمایهگذاری مجاز در این ابزار را برای خود تعیین کنید.
سه نکته کلیدی در روانشناسی و ریسک معاملات گواهی
۱. معرفی ابزار مالی، جایگزین ارزیابی ریسک نیست: این گزارش صرفاً به معرفی یک ابزار مالی جدید پرداخته و به هیچوجه پیشنهاد یا سیگنال سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای ورود به این معاملات، مستقیماً به چشمانداز شما از بازار خودرو و برآورد روند آینده قیمتها بستگی دارد؛ بازاری که مانند هر بستر سرمایهگذاری دیگری با ریسکهای مختص به خود مواجه است و حتی گروهی از فعالان، قیمتهای فعلی آن را حباب میدانند.
۲. نبرد دیدگاهها در بازار: حباب قیمتی یا فرصت طلایی؟ هر بازار مالی ذاتاً با ریسک نوسان قیمت همراه است و گواهی سپرده خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و ذات پویای بازار بر پایه تفاوت دیدگاهها بنا شده است. در یک سو، تحلیلگرانی قرار دارند که قیمتهای فعلی را گران و دارای «حباب» ارزیابی کرده و میفروشند. در سوی دیگر، سرمایهگذارانی هستند که با تکیه بر تورم انتظاری یا چشمانداز بازار ارز، این گواهیها را ارزان پنداشته و میخرند. کشمکش همین دو گروه است که جریان معاملات را شکل میدهد.
بنابراین، تحلیل درست این روانشناسی و مدیریت سرمایه، شرط بقا در این بازار بوده و از اهداف این گزارش خارج است، لذا کشف ارزش واقعی قیمتها، ماموریتی است که منحصراً بر عهده شخص سرمایهگذار قرار دارد.
۳. سهولت در معامله، به معنای حذف ریسک نیست: ورود به این بازار بدون تجهیز به سلاح تحلیل و مدیریت سرمایه، قدم زدن در تاریکی است. در نهایت باید مرز پررنگی میان «وجود یک ابزار مالی جذاب» و «تضمین سودآوری» آن رسم کرد. گواهی سپرده کالایی خودرو، بیشک فرآیند سرمایهگذاری در این کالای استراتژیک را شفافتر، قانونیتر و بسیار راحتتر کرده است؛ اما این سهولت فیزیکی، ذرهای از ریسکهای مالی آن نمیکاهد. سرمایهگذار هوشمند کسی است که پیش از فشردن دکمه خرید یا فروش، دانش خود را ارتقا داده و استراتژی مشخصی برای مواجهه با طوفانهای احتمالی در بازار خودرو و دلار داشته باشد.
آموزش صفر تا صد معاملات گواهی سپرده خودرو و سایر گواهیها
برای دریافت پاسخ تمامی پرسشهای خود درباره گواهی سپرده خودرو میتوانید با کلیک کردن بر روی «گواهی سپرده کالایی خودرو چیست و چگونه معامله میشود؟» و «سرمایهگذاری در بازار خودرو؛ چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟» به محتوای این دو گزارش مراجعه کنید.
شایان ذکر است در حال حاضر معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران شامل ۱۰ مورد (شمش و سکه طلا، شمش نقره، مس، روی، سنگ آهن، میلگرد، قیر، خودرو و زعفران) است که میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر، با کلیک روی هر عنوان، اخبار و جزئیات مرتبط را دنبال کنید.
نظر شما