وقتی قیر از طلا جلو زد؛ بازدهی ۲۱۰ درصدی گواهی سپرده قیر در بورس کالا

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در دنیای سرمایه‌گذاری، طلا و نفت همواره نبض بازارهای جهانی را در دست دارند. اما برخلاف طلا که ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری خرد در ایران دارد، بهره‌مندی از نوسانات بازار نفت یا مشتقات آن، تاکنون برای سرمایه‌گذاران خرد یک چالش و محدودیت بزرگ بوده است.

از اواخر مهرماه سال گذشته، بورس کالای ایران با معرفی «گواهی سپرده کالایی قیر»، دریچه‌ای جدید برای پر کردن این خلأ باز کرده است. این ابزار مالی که هر واحد آن دقیقاً معادل یک کیلوگرم قیر است، با سرمایه‌ای کمتر از ۱۰۰ هزار تومان قابل معامله است و انحصار معاملات فیزیکی (که پیش‌تر به حجم‌های بالای ۲۰ تن محدود بود) را برای همیشه شکسته است.

قیر به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتقات نفت، همبستگی بالایی با قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و قیمت ماده اولیه خود (وکیوم باتوم) دارد. آمارها نشان می‌دهد این گواهی از زمان عرضه تاکنون بازدهی خیره‌کننده‌ای (بیش از ۲۰۰ درصد) ثبت کرده است؛ اما آیا این روند صعودی پایدار است؟ ریسک‌های پنهان این سرمایه‌گذاری چیست و چرا برخی تحلیلگران نسبت به ورود در قیمت‌های فعلی هشدار می‌دهند؟ در این گزارش، به بررسی دقیق ساختار، مزایا و چالش‌های این ابزار مالی جدید می‌پردازیم.

گواهی سپرده کالایی چیست و چگونه کار می‌کند؟

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق ‌بهادار و تسویه وجوه، این اوراق را به پشتوانه قبض انبار صادره توسط انبارهای مورد تأیید بورس کالا صادر می‌کند.

به زبان ساده، گواهی سپرده کالایی سندی است که نشان می‌دهد مقدار مشخصی کالا در انباری تحت نظارت بورس کالا نگهداری می‌شود. عرضه‌کننده کالا به جای فروش مستقیم، مالکیت آن را از طریق فروش این گواهی در بورس کالا واگذار می‌کند. خریدار گواهی نیز می‌تواند یا کالا را تحویل بگیرد یا گواهی را مجدداً در بازار بفروشد و این چرخه معاملاتی بدون محدودیت ادامه دارد.

در حقیقت شما با خرید گواهی سپرده کالایی، مالک قانونی یک کالای فیزیکی می‌شوید، اما بدون اینکه نگران نگهداری، انبارداری یا افت کیفیت آن باشید. این یعنی اینکه به جای خرید مستقیم یک کالا (مثل قیر) و تحمل هزینه‌ها و خطرات نگهداری، سرقت یا آسیب، شما سندی معتبر و قانونی در اختیار دارید که معادل همان کالا ارزش دارد. کالا در یک انبار استاندارد و تحت نظارت بورس نگهداری می‌شود و شما مالک قطعی آن هستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید این سند مالکیت را در بازار بفروشید یا با رساندن آن به حد نصاب، کالای فیزیکی را از انبار تحویل بگیرید.

چرا گواهی سپرده کالایی؟

نقدشوندگی بالا: در بازار فیزیکی، فروش کالا نیازمند یافتن خریدار، انتقال فیزیکی و تسویه پیچیده است. اما گواهی سپرده را می‌توانید در همان روز و با چند کلیک در بورس کالا بفروشید. این ویژگی به‌ویژه در شرایط نوسانی بازار اهمیت دارد؛ جایی که سرعت خروج از موقعیت می‌تواند تفاوت قابل توجهی در بازدهی ایجاد کند.

حذف ریسک‌های فیزیکی: نگرانی از سرقت، آسیب، افت کیفیت، هزینه حمل‌ونقل و مسائل لجستیکی کاملاً حذف می‌شود. کالا در انبارهای استاندارد و تحت نظارت بورس نگهداری می‌شود و مسئولیت حفظ کیفیت و سلامت آن بر عهده انباردار رسمی است، نه خریدار.

شفافیت و اعتبار قانونی: تمام معاملات در بستر رسمی بورس کالا انجام می‌شود و مالکیت شما به صورت الکترونیکی ثبت و قابل پیگیری است. قیمت‌گذاری نیز به صورت شفاف و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در تابلوی بورس صورت می‌گیرد و امکان دستکاری یا اختلاف در معامله به حداقل می‌رسد.

دسترسی آسان برای همگان: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن کد معاملاتی بورس کالا می‌توانند خرید و فروش کنند. حداقل خرید در برخی گواهی‌ها — از جمله قیر — به اندازه یک کیلوگرم است که سرمایه‌گذاری را با کمتر از ۱۰۰ هزار تومان ممکن می‌سازد؛ رقمی که خرید فیزیکی همان کالا را عملاً غیرممکن می‌کند.

جزئیات گواهی سپرده قیر؛ سرمایه‌گذاری در بازار نفت با پول توجیبی

معاملات گواهی سپرده کالایی قیر گرید ۶۰/۷۰ از ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در بورس کالای ایران آغاز شد. مشخصات دقیق این نماد و فهرست شرکت‌های تولیدکننده در سایت بورس کالا به نشانی ime.co.ir قابل مشاهده است.

ساختار این ابزار به گونه‌ای طراحی شده که ورود با سرمایه‌های بسیار خرد را ممکن می‌کند. هر گواهی دقیقاً معادل یک کیلوگرم قیر است و حداقل خرید نیز همین یک گواهی است. با قیمت فعلی حدود ۸۷ هزار تومان، سرمایه‌گذاری با کمتر از ۱۰۰ هزار تومان امکان‌پذیر است؛ در حالی که در بازار فیزیکی حداقل معامله معمولاً بالای ۲۰ تن است.

این گواهی با قیمت کشف‌شده ۲۸٬۱۷۳ تومان کار خود را آغاز کرد و تا پایان معاملات روز گذشته به ۸۷٬۴۳۵ تومان رسید که بازدهی بیش از ۲۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن کد معاملاتی بورس کالا می‌توانند در این نماد معامله کنند. سقف هر سفارش خرید ۱۰۰۰ گواهی معادل یک تن است، اما برای مجموع دارایی هر مشتری — اعم از حقیقی، حقوقی یا صندوق سرمایه‌گذاری — هیچ محدودیتی وجود ندارد.

نکته قابل توجه دیگر این است که گواهی سپرده قیر در زمان تنظیم این گزارش تنها کالایی است که هزینه انبارداری آن صفر است و این مزیت هزینه نگهداری را برای سرمایه‌گذار به طور کامل حذف می‌کند.

مقایسه خرید فیزیکی و گواهی سپرده کالایی

رکوردشکنی بازدهی؛ گواهی سپرده قیر در صدر بازارهای سرمایه‌گذاری

بررسی روند معاملات گواهی سپرده کالایی قیر در بورس کالای ایران نشان می‌دهد این ابزار با ثبت بازدهی بیش از ۲۱۰ درصد از زمان عرضه، رقبای سنتی خود در بازارهای موازی از جمله دلار، طلا و سکه را پشت سر گذاشته است.

قیمت هر گواهی در زمان آغاز معاملات (۲۸ مهر ۱۴۰۴) با کشف قیمت ۲۸٬۱۷۳ تومان شروع شد و در زمان تنظیم این گزارش به محدوده ۸۷ هزار تومان رسیده است. این گواهی در اوج خود تا ۹۷٬۸۰۰ تومان پیش رفت و بازدهی ۲۳۸ درصدی را ثبت کرد، اما با کاهش بهای جهانی نفت از این سقف عقب‌نشینی کرد.

ارزش این بازدهی زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را با سایر بازارها در همین بازه زمانی مقایسه کنیم:

این مقایسه نشان می‌دهد گواهی سپرده قیر در بازه ۱۱۸ روز کاری از ابتدای عرضه، نه تنها تورم را پوشش داده بلکه بازدهی قابل توجهی فراتر از بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است.

در ادامه، نمودار تغییرات قیمت گواهی سپرده بر حسب تومان و روند رشد بازدهی تجمعی آن در ۱۱۸ روز کاری گذشته، به همراه مقایسه نموداری با بازدهی نفت، طلا، دلار و گواهی خودرو قابل مشاهده است.

نمودار مقایسه‌ای بازدهی بازارها نشان می‌دهد طی ۲۰۰ روز تقویمی گذشته، روند بازدهی در میان دارایی‌های مختلف یکسان نبوده و فاصله معناداری میان برخی بازارها شکل گرفته است. این نمودار بازدهی تجمعی دلار، نفت، سکه طرح جدید، طلای ۱۸ عیار، گواهی خودرو و گواهی قیر را به‌صورت روزانه و با مبنا قرار دادن ۲۸ مهر ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد و به‌خوبی مشخص می‌کند که در هر مقطع زمانی کدام بازار پیشتاز بوده، کدام بازار از سایر رقبا عقب مانده و کدام دارایی‌ها حرکت‌های نسبتاً همسو را تجربه کرده‌اند.

در این میان، یکی از نکات قابل توجه شتاب گرفتن بازدهی گواهی‌های خودرو و قیر در هفته‌های اخیر است؛ به‌گونه‌ای که در حدود ۴۰ روز گذشته فاصله بازدهی این دو بازار با سایر دارایی‌ها به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در حالی که بازارهایی مانند دلار، طلا و سکه نیز در طول این دوره رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، اما آهنگ رشد گواهی‌های خودرو و قیر در مقطع اخیر سریع‌تر بوده و آن‌ها را در جایگاه بالاتری از نظر بازدهی نسبت به سایر بازارهای مورد بررسی قرار داده است.

بیانیه ریسک؛ گواهی سپرده قیر؛ فرصتی در تقاطع پرالتهاب نفت و دلار

معرفی یک ابزار، هرگز جایگزین ارزیابی ریسک نیست

در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، تولد هر ابزار جدید به معنای گشایش مسیری تازه برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌هاست؛ اما باید به صراحت تاکید کرد که رسالت این گزارش، صرفاً «نور تاباندن» بر زوایای پنهان گواهی سپرده کالایی قیر و معرفی سازوکار آن بوده است. سطور پیش‌رو و گزارش ارائه‌شده، به هیچ‌وجه نباید به عنوان پیشنهاد خرید، فروش یا سیگنال سرمایه‌گذاری تلقی شوند. تصمیم‌گیری نهایی برای ورود به این رینگ معاملاتی، مستقیماً به چشم‌انداز شخصی شما از اقتصاد کلان و برآوردتان از روند آینده قیمت‌ها گره خورده است.

سایه سنگین دو اهرم قدرتمند: ریسک نوسانات نفت و دلار

مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخشی که هر سرمایه‌گذار پیش از ورود به بازار گواهی سپرده قیر باید بداند، درک ریسک‌های سیستماتیک این بازار است. قیر، به عنوان یکی از مشتقات مهم نفتی، روی یک الاکلنگ اقتصادی قرار دارد که دو پارامتر کلیدی آن را به حرکت درمی‌آورند:

۱. طلای سیاه و تحولات جهانی: قیمت پایه این گواهی‌ها، همبستگی مستقیمی با قیمت جهانی نفت خام دارد. هرگونه تغییر در معادلات انرژی جهان، تصمیمات اوپک، بحران‌های ژئوپلیتیک و نوسانات تقاضای جهانی، مستقیماً روی ارزش ذاتی قیر اثرگذار است.

۲. نوسانات نرخ ارز (دلار): در اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری کالاهای صادرات‌محوری نظیر قیر، پیوند ناگسستنی با نرخ ارز دارد. صعود یا نزول ارزش دلار در بازار داخلی، بلافاصله و به صورت اهرمی، نوسانات مثبت و منفی شدیدی را در تابلوی معاملات گواهی سپرده قیر رقم خواهد زد.

بدیهی است که ترکیب این دو عامل، می‌تواند سودهای جذاب یا زیان‌های سنگینی را به همراه داشته باشد که پیش‌بینی آن‌ها نیازمند رصد مستمر بازارهای جهانی و داخلی است.

نبرد دیدگاه‌ها در بازار: حباب قیمتی یا فرصت طلایی؟

بازار قیر نیز مانند هر بستر سرمایه‌گذاری دیگری، صحنه تقاطع نگاه‌ها و تحلیل‌های متضاد است. ذات پویای بازار بر پایه همین تفاوت دیدگاه‌ها بنا شده است؛ در یک سو، تحلیلگرانی قرار دارند که با بررسی داده‌ها، قیمت‌های فعلی را گران و حتی دارای «حباب» ارزیابی کرده و در جایگاه فروشنده ظاهر می‌شوند.

در سوی دیگر، سرمایه‌گذارانی هستند که با تکیه بر تورم انتظاری یا چشم‌انداز رشد قیمت نفت، بازار را ارزان پنداشته و اقدام به خرید می‌کنند. کشمکش همین دو گروه است که جریان معاملات و حجم بازار را شکل می‌دهد. بنابراین، کشف ارزش واقعی قیمت‌ها در شرایط کنونی، ماموریتی است که منحصراً بر عهده شخص سرمایه‌گذار قرار دارد.

سهولت در معامله، به معنای حذف ریسک نیست

در نهایت باید مرز پررنگی میان «وجود یک ابزار مالی جذاب» و «تضمین سودآوری» آن رسم کرد. گواهی سپرده کالایی قیر، بی‌شک فرآیند سرمایه‌گذاری در این کالای استراتژیک را شفاف‌تر، قانونی‌تر و بسیار راحت‌تر کرده است؛ اما این سهولت فیزیکی، ذره‌ای از ریسک‌های مالی آن نمی‌کاهد.

سرمایه‌گذار هوشمند کسی است که پیش از فشردن دکمه خرید یا فروش، دانش خود را ارتقا داده و استراتژی مشخصی برای مواجهه با طوفان‌های احتمالی در بازار نفت و دلار داشته باشد.

ورود به این بازار بدون تجهیز به سلاح تحلیل و مدیریت سرمایه، قدم زدن در تاریکی است.

راهنمای جامع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی قیر

پس از بررسی ماهیت گواهی سپرده کالایی قیر و مقایسه بازدهی آن با سایر بازارها، شناخت دقیق قوانین و سازوکار این ابزار مالی برای سرمایه‌گذاران ضروری است. به همین منظور، گزارشی مجزا و تفصیلی با پوشش کامل قواعد جاری این بازار و پاسخ به پرسش‌های پرتکرار منتشر خواهد شد.

این راهنما که بر اساس مستندات رسمی بورس کالای ایران، از جمله اطلاعیه‌های گشایش انبار و نماد معاملاتی و مشخصات قراردادهای منتشرشده توسط مدیریت خزانه‌داری و انبارها و مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی تدوین شده، محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

۱. مفاهیم پایه و مشخصات کلی قرارداد،

۲. پیش‌نیازها و نحوه ورود به بازار،

۳. محدودیت‌ها و زمان‌بندی معاملات،

۴. امور مالی، کارمزدها و مالیات،

۵. قوانین و هزینه‌های انبارداری،

۶. فرآیند ترخیص و تحویل فیزیکی قیر و

۷. شفافیت و پیگیری اطلاعات.

شایان در حال حاضر معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران شامل ۹ مورد (طلا، نقره، مس، روی، سنگ آهن، میلگرد، قیر، خودرو و زعفران) است که می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، با کلیک روی هر عنوان، اخبار و جزئیات مرتبط را دنبال کنید.