معصومه صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر ز تولید ۱۷۴ تن شیر خام در دامداریهای این شهرستان طی فروردینماه سال جاری خبر داد و ارزش اقتصادی این میزان تولید را بیش از ۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.
صفری اوریمی با اشاره به نقش مهم تولیدات دامی در تأمین امنیت غذایی اظهار داشت: دامداریهای شهرستان در نخستین ماه سال توانستند ۱۷۴ تن شیر خام تولید کنند که پس از جمعآوری از سه سکوی فعال، با رعایت استانداردهای بهداشتی و کنترل کیفی، به مراکز فرآوری لبنیات و بازار عرضه شد.
وی افزود: قائمشهر با برخورداری از دامداریهای صنعتی و سنتی، ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید محصولات دامی دارد و این موضوع زمینه اشتغال پایدار برای فعالان این بخش را فراهم کرده است.
صفری اوریمی همچنین به اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی در حمایت از دامداران اشاره کرد و بیان داشت: ارائه آموزشهای تخصصی، نظارت بر بهداشت دام و ارتقای کیفیت تولید از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش بهرهوری واحدهای دامداری شهرستان انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه تولیدات دامی و تقویت امنیت غذایی جامعه، در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر است.
اگر بخواهی، میتوانم نسخهای فشرده و جذاب برای انتشار سریع آنلاین و شبکههای اجتماعی هم آماده کنم تا کوتاه، خبری و مؤثر باشد. میخواهی آن را هم بسازم؟
نظر شما