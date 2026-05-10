پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن گندم در شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با آغاز فصل برداشت گندم در دشت لیشتر، عصر یکشنبه ایوب مقیمی به همراه رئیس جهاد کشاورزی گچساران با حضور در مزارع گندم این شهرستان، از روند برداشت محصول بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغههای کشاورزان قرار گرفتند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شود که این میزان نشاندهنده تلاش و همت ارزشمند کشاورزان منطقه است.
فرماندار گچساران افزود: در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۲۶۹ کشاورز گندمکار در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند که از این میزان، ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آبی و ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی دیم زیر کشت گندم قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی ۳ مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط جهت تسریع در خرید محصول کشاورزان تأکید کرد.
مقیمی تاکید کرد: همه مسئولان مرتبط موظف هستند با برنامهریزی مناسب، زمینه فروش بهموقع گندم و تأمین منافع کشاورزان را فراهم کنند تا محصول تولیدی آنان با بهترین قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن خریداری شود.
وی در ادامه با حضور در محل برداشت، پای صحبتها و دغدغههای کشاورزان نشست و دستورات لازم را برای پیگیری مشکلات مطرحشده صادر کرد.
عطازاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نیز در این بازدید گزارشی از وضعیت کشت، میزان تولید و آمادگی مراکز خرید ارائه کرد و از آمادگی کامل مجموعه جهاد کشاورزی برای حمایت و خدماترسانی به کشاورزان خبر داد.
گفتنی است دشت لیشتر به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید گندم در شهرستان گچساران، هر ساله نقش مهمی در تأمین بخشی از تولیدات کشاورزی استان ایفا میکند.
