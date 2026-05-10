توسعه پایدار بدون عدالت جنسیتی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جریان حضور و بازدید از معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، اظهار کرد: خانم بهروزآذر از همفکران دولت و رئیس جمهور در حوزه عدالت جنسیتی است و با جدیت این موضوع را پیگیری میکند؛ ما شاهد پیگیریها و تلاشهای او در هیات دولت هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت نقش زنان در توسعه کشور افزود: یکی از مهمترین شاخصهای توسعه، عدالت جنسیتی است و اگر بخواهیم وفاق ملی شکل بگیرد، نمیتوانیم نیمی از جامعه را نادیده بگیریم. زنان بخش بزرگی از ظرفیت علمی و مدیریتی کشور هستند و باید این ظرفیت در عرصههای مختلف دیده شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: آقای پزشکیان نیز به مساله عدالت جنسیتی باور دارد و واقعیت این است که اگر این نگاه را در جامعه تقویت کنیم، میتواند کمک بزرگی به توسعه کشور باشد. البته تغییر این نگرش ساده نیست؛ در ذهن بسیاری از مردان، به دلایل فرهنگی و تربیتی، نوعی روحیه مردسالاری وجود دارد؛ مسالهای که فقط مختص ایران هم نیست. مثلاً حتی در کشورهای پیشرفته نیز تا همین صد سال پیش زنان حق رای دادن نداشتند.
قائمپناه با اشاره به نگاه دولت در استفاده از ظرفیت زنان تصریح کرد: در انتخاب مدیران باید شایستگی ملاک باشد، نه جنسیت. هر جا فردی توانمند و متخصص بوده، فارغ از زن یا مرد بودن، از او استفاده کردهایم و خواهیم کرد. چراکه در گذشته، قدرت فیزیکی مبنای برتری تلقی میشد، اما امروز عقلانیت، دانش و تجربه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، زنان نیز توانستهاند نقش اجتماعی و مدیریتی خود را پررنگتر کنند.
وی همچنین با بیان اینکه تغییر نگرش فرهنگی در حوزه زنان نیازمند زمان و صبوری است، گفت: مهمتر از حمایت اقتصادی، حمایت فرهنگی است. باید ذهنها تغییر کند تا تفاوتی میان زن و مرد در نگاه جامعه وجود نداشته باشد. تغییر رفتار و نگرش بسیار سختتر از کسب دانش است. تغییر فرهنگ زمان میبرد. باید نسلها تغییر کنند. فرزندی که در خانوادهای بدون خشونت و بدون روحیه مردسالاری رشد کند، در آینده نگاه متفاوتی خواهد داشت. این تغییرات قطرهقطره اتفاق میافتد و نیازمند صبوری و تلاش مستمر است.
قائمپناه افزود: زنان بخش بزرگی از ظرفیت علمی و مدیریتی کشور هستند. امروز در بسیاری از دانشگاههای ما، بیش از نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل میدهند. طبیعی است که این ظرفیت باید در عرصههای مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دیده شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه توسعهیافتگی یعنی بتوانیم انسانهای دانا و توانمند را جذب کنیم، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار بدون عدالت جنسیتی، بدون پذیرش تنوع قومی و مذهبی و بدون استفاده از همه ظرفیتهای انسانی ممکن نیست. هر ایرانی توانمند و دانا، فارغ از جنسیت و قومیت، حق دارد در عرصههای مختلف کشور نقشآفرینی کند. هرچه انسانهای دانا و توانمند بیشتری جذب کنیم، کشور قویتر خواهد شد. اگر از ظرفیت زنان استفاده نکنیم، در واقع بخشی از سرمایه انسانی کشور را نادیده گرفتهایم.
وی در ادامه با تأکید بر این موضوع که مردان باید از روحیه مردسالاری فاصله بگیرند، افزود: زنان هم باید بیشتر از یکدیگر حمایت کنند و مانع رشد هم نشوند. در خانوادهها، ادارهها و جامعه باید به ارتقای یکدیگر کمک کنیم و بهجای برجسته کردن ضعفها، نقاط قوت را ببینیم. من امیدوارم در دولت وفاق ملی بتوانیم زمینه نقشآفرینی بیشتر زنان را فراهم کنیم.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت زنان ایرانی در حوزه فرهنگ و ادبیات، از فعالیتهای مهری بهفر در حوزه شاهنامه یاد کرد و گفت: مدتی است کتابهای وی درباره شاهنامه را مطالعه میکنم. او شاهنامه فردوسی را بیتبهبیت معنا و تفسیر کرده است و با نگاهی عمیق، تاریخ، اسطوره و ادبیات ایران را روایت میکند.
وی افزود: وقتی داستانهایی مانند سیاوش یا رستم و سهراب را با تفسیر وی میخوانید، تحت تأثیر قرار میگیرید و این نشان میدهد زنان ایرانی در عرصههای علمی و فرهنگی نیز ظرفیتهای بزرگی دارند که باید دیده و حمایت شوند.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با تأکید بر اهمیت هویت ملی و دینی زنان ایرانی گفت: زنان در تاریخ و فرهنگ ایران همواره نقشآفرین بودهاند؛ چه در شاهنامه و اسطورههای ملی و چه در تاریخ و هویت دینی ما؛ باید این ظرفیتها و الگوها را برای نسل جدید بازخوانی و احیا کنیم.
وی با اشاره به نقش زنان ایرانی در عرصههای علمی، فرهنگی و مدیریتی اظهار کرد: امروز زنان ایرانی در حوزههای مختلف افتخارآفرین هستند؛ از دانشمندانی چون مرحوم مریم میرزاخانی گرفته تا پژوهشگران، پزشکان، ورزشکاران و هنرمندان برجسته. این نشان میدهد که ظرفیت عظیمی در کشور وجود دارد و باید از آن حمایت شود.
در این دیدار، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، گزارشی از مأموریتها و ساختار این معاونت ارائه کرد.
وی با اشاره به اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی گفت: معاونت امور زنان و خانواده با هدف پیگیری اجرای اصول مرتبط با زنان و خانواده در قانون اساسی شکل گرفته و تلاش میکند زمینهٔ شکوفایی ظرفیتهای زنان و تحکیم خانواده را فراهم کند.
بهروزآذر افزود: مهمترین وظیفهٔ معاونت زنان، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی در حوزهٔ زنان و خانواده در چارچوب اختیارات رئیسجمهور است.
وی همچنین با تشریح ساختار معاونت امور زنان و خانواده، از فعالیت دو معاونت اصلی و شش ادارهٔ کل در این مجموعه خبر داد و بر تداوم برنامهریزیها برای ارتقای جایگاه زنان و خانواده در کشور تأکید کرد.
نظر شما