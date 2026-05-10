 اجرای پروژه های عمرانی با اعتبار ۶۲۷ میلیارد تومان در گیلان

سرهنگ احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید و تبریک هفته بسیج سازندگی اظهار کرد: ۱۷ اردیبهشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی در سپاه است که به فرموده رهبر شهید انقلاب، پس از ادغام سازندگی با جهاد کشاورزی این خلأ احساس شد و دستور تأسیس بسیج سازندگی صادر گردید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه گروه‌های جهادی پیشگامان خدمت‌رسانی شبانه‌روزی هستند، ضمن قدردانی از جهادگران و بسیجیان فعال در تمام بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی چون جنگ افزود: گروه‌های جهادی ضمن حضور در فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان، در تحولات شبانه با برپایی مواکب و سایر اقدامات در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج سازندگی در سال جاری تصریح کرد: در هفته بسیج سازندگی، پروژه‌هایی که در طول سال گذشته انجام شده با برنامه‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به حجم خدمات انجام‌شده در کنار پروژه‌های عام‌المنفعه و کوچک و بزرگ توسط گروه‌های جهادی بدون در نظر گرفتن ارزش ریالی گفت: پروژه‌های عمرانی در حوزه آسفالت راه روستایی، مسکن مددجویان، آب روستایی با اعتبار ۶۲۷ میلیارد تومان در دست بهره‌برداری است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه راه روستایی اظهار کرد: در حوزه آسفالت راه روستایی در این یک سال گذشته، ۵۰۰ هزار متر مربع آسفالت راه روستایی در سراسر استان با اعتبار ۳۷۵ میلیارد تومان انجام شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان در ادامه با اشاره به حوزه مسکن مددجویی بیان کرد: در طول سال در حوزه مسکن مددجویی با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و بانک‌های عامل، از ۵۰۰ واحدی که در این مرحله داشتیم، ۲۰۱ واحد با اعتبار ۱۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آماده تحویل به مددجویان است.

تأکید بر حضور همزمان در جبهه‌های خدمت و نظام

وی با اشاره به اقدامات حوزه آب‌رسانی روستایی شامل لوله‌گذاری ۱۰۵ کیلومتر و خط انتقال در یک سال گذشته در سطح استان افزود: ضمن ۱۰۵ کیلومتر لوله‌گذاری آب روستایی، حفر سه حلقه چاه، احداث ۸ مخزن و ۸ ایستگاه پمپاژ با اعتبار ۱۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

سرهنگ ابراهیمی با بیان اینکه در حوزه آب شرب روستایی معین شهرهای آستارا، تالش، رشت، خمام، رودبار و سیاهکل هستیم، افزود: برخی شهرها معین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که دنبال کار خدمات‌رسانی است.

وی ادامه داد: با رایزنی نمایندگان استان، استاندار و فرماندهی سپاه استان در تلاش هستیم شهرهایی چون رضوانشهر، ماسال، صومعه‌سرا و فومن به این طرح اضافه شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با اشاره به توطئه‌های فراوان سال گذشته و جاری افزود: ما امسال با سه «جنگ»؛ جنگ ۱۲ روزه خرداد ماه سال گذشته، اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان مواجه بودیم. در تمام این ایام، چه در دوران جنگ و چه در اغتشاشات، مشغول کار عمرانی و خدمت‌رسانی به مردم بودیم و هیچ کوتاهی نکردیم.

سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر حضور همزمان در جبهه‌های خدمت و نظام اظهار کرد: این عزیزان جهادی، بسیجی و جهادگر ما، مفهوم واقعی پاسداری از انقلاب را معنا کرده‌اند. در سال گذشته تا به امروز دیدیم که پاسدار یعنی چه؛ کسی که جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهد، چه در مسیر خستگی‌ناپذیر خدمت به مردم باشد و چه در برابر تیر و گلوله‌های دشمن، تا بتواند از وطنش، ایمانش، دینش، رهبرش و مردمش پاسداری کند.

وی با اشاره به شعار گروه‌های جهادی بسیج مبنی بر «خدمت بی‌منت»، مجدد از تلاش‌های شبانه‌روزی گروه‌های جهادی، فرماندهان پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی، مسئولان ادارات دولتی و فرمانداران تقدیر کرد و گفت: هر جا که در کنار هم قرار گرفتیم، مشکلات به آسانی حل شد و لطف خداوند نیز به این خدمت برکت داده و اتفاقات خوبی رقم خورده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان از تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ برای رسیدگی به خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به استان در پی حملات رژیم صهیونیستی - آمریکایی خبر داد و تصریح کرد: با تشکر از مسئولان استانی و خیرین عزیز که با اعتمادشان به گروه‌های جهادی یاری رساندند، امید است در حوزه بازسازی نیز هم گروه‌های جهادی، هم خیرین و هم مردم عزیز استان گیلان بدرخشند و برگ زرین دیگری بر افتخارات استان بیفزایند. پرتلاش هستیم از طریق این ستاد و با کمک منابع مردمی و خیرین، مشکلات آسیب‌دیدگان جنگی را برطرف کنیم.

سرهنگ ابراهیمی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی گفت: از استاندار گیلان، فرمانداران سراسر استان، بخشداران، دهیاران و شوراهای محلی که در ورود ما به مناطق و اجرای پروژه‌ها همکاری کردند، تشکر ویژه دارم. همچنین قدردانی خالصانه از فرمانده سپاه قدس گیلان دارم که در حوزه محرومیت‌زدایی با در اختیار قرار دادن امکانات، زمینه را برای رفع مشکلات مردم فراهم کردند.