ثبت مستقیم قراردادهای ملکی بدون مراجعه به بنگاه ممکن شد

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر ثبت الکترونیک معاملات ملکی بر امنیت حقوقی و جلوگیری از کلاهبرداری توضیح داد: امکان ثبت فوری معامله در بنگاه‌های مشاور املاک، یکی از ابزارهای مهم در افزایش امنیت حقوقی معاملات ملکی است. خریدار و فروشنده می‌توانند در لحظه توافق، معامله خود را ثبت کنند که این اقدام مانع از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

وی درباره نحوه انجام معاملات مطابق قانون الزام توضیح داد: مشاور املاک می‌تواند معاملات را به دو طریق در سامانه ثبت یا درج نماید. روش اول، درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه است. پیش‌نویس شامل مشخصات طرفین، مشخصات ملک و مذاکرات مقدماتی می‌شود و اصحاب معامله باید حداکثر ظرف ۵ روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و معامله را ثبت کنند. تا قبل از ثبت رسمی، پیش‌نویس فاقد آثار حقوقی است. اگر مراجعه ظرف مهلت پنج روز انجام نشود، پیش‌نویس به‌صورت خودکار حذف می‌شود و امکان درج پیش‌نویس دیگری برای همان ملک تا زمان درخواست لغو معامله وجود ندارد.

قویدل درباره روش دوم ثبت در سامانه گفت: مشاور املاک می‌تواند یکی از انواع قراردادهای یکسان را که منطبق با نوع معامله است، درج کند. قراردادهای یکسان دارای آثار حقوقی هستند و ظرف سه ماه از تاریخ درج، طرفین باید برای رفع محدودیت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این قراردادها در دفتر املاک الکترونیک ثبت می‌شوند و امکان انجام معامله معارض از فروشنده سلب می‌شود.

وی افزود: در هر دو حالت، مشاور املاک ابتدا استعلام انجام معامله از سامانه را انجام می‌دهد و تاریخ درج پیش‌نویس یا قرارداد در سامانه غیرقابل تغییر و جعل است. البته پیش‌نویس قرارداد تا قبل از مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیست و صرفاً پیش‌نویس محسوب می‌شود.

مراحل ثبت قرارداد یکسان توسط خریدار و فروشنده بدون حضور مشاور املاک

سخنگوی سازمان ثبت اسناد بیان کرد: اگر خریدار و فروشنده مستقیماً به بنگاه مراجعه نکرده باشند، می‌توانند یکی از قراردادهای یکسان منطبق با نوع معامله خود را انتخاب کرده و اطلاعات لازم شامل مشخصات طرفین، مشخصات ملک، استعلام الکترونیک از سامانه، نحوه پرداخت ثمن یا وجه معامله، موعد تخلیه و تحویل ملک، نحوه فسخ معامله و تعیین دفتر اسناد رسمی منتخب را وارد کنند. دو نفر شاهد نیز از طریق تصدیق الکترونیک مفاد قرارداد را تأیید می‌کنند. سپس طرفین برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت، به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

وی تاکید کرد: ثبت معاملات غیرمعوض، معاملات موضوع بازداشت و قراردادهایی که یکی از طرفین غیر اصیل است (مثل ولی، وصی، وکیل یا قیم) و نیز معاملات افراد زیر ۱۸ سال، از طریق قراردادهای یکسان امکان‌پذیر نیست.

وظایف سردفتر در مراجعه طرفین برای رفع محدودیت

قویدل درباره وظایف سردفتر گفت: پس از مراجعه طرفین، سردفتر مکلف به احراز استعلامات قانونی، استعلام فقدان محدودیت معامله و وصول حقوق دولتی و وجوه عمومی است. در صورت فقدان مانع قانونی، خلاصه معامله به صورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک منعکس می‌شود تا محدودیت انتقال به شخص ثالث رفع شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سردفتر برای رفع محدودیت نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت دارد یا خیر، گفت: برای رفع محدودیت نیازی به مراجعه حضوری به اداره ثبت محل نیست و سردفتر می‌تواند از طریق سامانه، رفع محدودیت را برای اداره ثبت ارسال کند. در حال حاضر رفع محدودیت از طریق مکاتبه الکترونیک انجام می‌شود و به‌زودی این فرآیند مستقیماً از سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر قابل انجام خواهد بود.