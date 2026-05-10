۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

۷۰۰۰ تن گندم از کشاورزان شهرستان دشتی خریداری شد

بوشهر-فرماندار دشتی گفت: تاکنون بیش از هفت هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده و روند خرید همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از مرکز خرید گندم در شهر شنبه اظهار کرد: تاکنون بیش از هفت هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان دشتی خریداری شده است.

وی افزود: در زمان حاضر سه مرکز در شهرستان برای خرید گندم از کشاورزان فعال و آماده دریافت محصول تولیدکنندگان هستند.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش‌های کشاورزان این شهرستان بیان کرد: کشاورزان با تلاش و زحمت فراوان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند و حمایت از آنان ضروری است و بر این اساس دولت خود را مکلف به این موضوع می داند.

کد مطلب 6826095

