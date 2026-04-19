برداشت گندم از مزارع شهرستان دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در بازدید از مزارع گندم منطقه لاور شرقی شهرستان دشتی اظهار کرد: برداشت محصول گندم در این شهرستان آغاز شده و کشاورزان در حال جمعآوری محصول از مزارع هستند.
وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در دشتی افزود: امسال در حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان گندم کشت شده که پیشبینی میشود در مجموع حدود ۱۵ هزار تن محصول برداشت شود.
فرماندار دشتی ادامه داد: بارندگیهای شدید و سیل اخیر خسارت قابل توجهی به بخشی از مزارع گندم وارد کرد و به همین دلیل پیشبینیهای اولیه تولید به طور کامل محقق نشد.
مقاتلی با اشاره به تمهیدات لازم برای خرید محصول کشاورزان گفت: برای تسهیل در تحویل محصول، سه مرکز شامل کارخانه آرد، مرکز خرید شهر شنبه و مرکز تعاون روستایی شهر کاکی آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان شهرستان هستند.
وی تأکید کرد: با برنامهریزی انجام شده، تلاش میشود روند خرید گندم بهصورت منظم انجام شود تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری محصول خود را در کوتاهترین زمان به مراکز تعیین شده تحویل دهند.
