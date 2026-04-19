۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

برداشت گندم از مزارع شهرستان دشتی آغاز شد

 بوشهر- فرماندار دشتی گفت: عملیات برداشت گندم از مزارع این شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵ هزار تن گندم از سطح ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در بازدید از مزارع گندم منطقه لاور شرقی شهرستان دشتی اظهار کرد: برداشت محصول گندم در این شهرستان آغاز شده و کشاورزان در حال جمع‌آوری محصول از مزارع هستند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در دشتی افزود: امسال در حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان گندم کشت شده که پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۱۵ هزار تن محصول برداشت شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: بارندگی‌های شدید و سیل اخیر خسارت قابل توجهی به بخشی از مزارع گندم وارد کرد و به همین دلیل پیش‌بینی‌های اولیه تولید به طور کامل محقق نشد.

مقاتلی با اشاره به تمهیدات لازم برای خرید محصول کشاورزان گفت: برای تسهیل در تحویل محصول، سه مرکز شامل کارخانه آرد، مرکز خرید شهر شنبه و مرکز تعاون روستایی شهر کاکی آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان شهرستان هستند.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، تلاش می‌شود روند خرید گندم به‌صورت منظم انجام شود تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری محصول خود را در کوتاه‌ترین زمان به مراکز تعیین شده تحویل دهند.

