امام جمعه دیر: قوه قضائیه با گرانفروشی برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیّر با تأکید بر نقش مهم معلمان و کارگران در جامعه اظهار داشت: معلم و کارگر دو ستون فقرات فرهنگ و اقتصاد هستند و هر دو قشر نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت کشور دارند.



امام جمعه دیر بیان کرد: معلمان در جبهه نبرد فرهنگی نقش‌آفرین هستند و امیدواریم در عرصه مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن، فرهنگیان بیش از پیش ایفای نقش کنند.



حسینی افزود: کارگران نیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های دشمن در خط مقدم قرار دارند. گرچه برخی از آنان از تأخیر در پرداخت حقوق گلایه‌مند هستند و مراجعاتی هم در این خصوص به ما داشته‌اند، اما با وجود شرایط سخت اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این شرایط باید حقوق کارگران به‌موقع پرداخت شود، کوتاهی در این زمینه صورت نگیرد و حق کسی تضییع نشود.



وی با اشاره به هفته هلال احمر و قدردانی از خدمات این مجموعه گفت: نیروهای هلال احمر در طول سال در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین هستند و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه می‌کنند که جای تقدیر دارد.



امام جمعه دیّر همچنین با اشاره به سالروز لغو قانون ننگین کاپیتولاسیون بیان کرد: این موضوع باید بارها برای مردم تبیین شود؛ چرا که روزگاری آمریکایی‌ها در ایران مصونیت قضایی داشتند و این قانون در واقع سند بردگی ملت ایران بود.



وی ادامه داد: روزی شرایط به‌گونه‌ای بود که کشور ما در برابر آمریکا تسلیم شده بود و آن‌ها یکه‌تازی می‌کردند، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، پیر و جوان در برابر آمریکا ایستاده‌اند و در مقابل دعوت به تسلیم، «هیهات من‌الذله» سر می‌دهند و این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب است.

جمعیت جوان نقش پیشران در کشور دارد



امام جمعه دیّر در ادامه با اشاره به هفته ملی جمعیت گفت: کاهش جمعیت و حرکت جامعه به سمت پیری بسیار خطرناک است، جمعیت جوان نقش پیشران در کشور دارد و اگر جامعه از نیروی جوان تهی شود، نه اقتصاد پیشرفت می‌کند، نه بنیان خانواده تقویت می‌شود و نه در حوزه دفاعی توان لازم در برابر دشمن وجود خواهد داشت.



حسینی افزود: برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی نیز به نیروی جوان نیاز داریم و جمعیت یکی از مؤلفه‌های اقتدار هر جامعه است. در این زمینه باید به موضوعاتی مانند ازدواج به‌هنگام، کاهش طلاق و جلوگیری از اسقاط جنین توجه جدی شود و با تبلیغ و فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها اقدام کنیم.



امام جمعه دیّر با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های مرتبط با جمعیت اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد دستگاه‌هایی که وظایفی دارند به آن‌ها عمل نمی‌کنند. بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج تعلل می‌کنند یا با تأخیر آن را پرداخت می‌کنند و در حوزه واگذاری زمین نیز راه و شهرسازی به وظیفه خود عمل نمی‌کند؛ نه زمین واگذار می‌شود و نه تسهیلات لازم پرداخت می‌شود. در این زمینه هیچ‌کس پاسخگوی مردم نیست، در حالی که همه مسئولان باید در قبال وظایف خود پاسخگو باشند.



وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: جنگی که دشمن تصور می‌کرد کوتاه باشد به بیش از ۷۰ روز رسیده و دشمن تا امروز به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده است؛ نه توانسته جمهوری اسلامی را از بین ببرد، نه کشور را تجزیه کند و نه توان دفاعی و هسته‌ای ما را از بین ببرد، هرچند برخی مانند ترامپ سخنان بی‌اساس مطرح می‌کنند.



حسینی ادامه داد: امروز دشمن از نظر اخلاقی نیز رو به افول است. کسانی که دم از حقوق بشر می‌زنند در حوادث سال ۱۴۰۱ غوغایی به پا کردند، اما در برابر شهادت ۱۶۸ کودک بی‌گناه میناب سکوت می‌کنند.



امام جمعه دیّر با اشاره به توان نظامی دشمنان گفت: از نظر نظامی نیز نه جنگنده‌های پیشرفته اف ۳۵ و نه ناوهای آن‌ها نتوانستند کاری از پیش ببرند و در واقع هژمونی و ادعای ابرقدرتی آمریکا با چالش جدی روبه‌رو شده است.



وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌ دفاع از نظام در خیابان اظهار کرد: اگرچه دشمنان رهبر ما و برخی از فرماندهان و شخصیت‌های ما را به شهادت رساندند، اما خون پاک آنان و حتی کودکان مظلوم باعث گسترش بیداری در جامعه شد. حضور گسترده مردم در صحنه طی بیش از ۷۰ شب، موجب دلگرمی مسوولان، تقویت روحیه رزمندگان و افزایش اقتدار نظام در برابر دشمن شد و مزدوران داخلی نیز مجبور شدند به لانه‌های خود بازگردند.



حسینی در ادامه از مردم، مسئولان، شهرداران، ستادهای برگزاری مراسم، مواکب، دستگاه‌ها و نهادها و همچنین نیروهای بسیج و انتظامی برای همراهی در برگزاری برنامه‌ها و مراسم‌ها قدردانی کرد.



امام جمعه دیّر با اشاره به مذاکرات گذشته و رفتار آمریکا گفت: بارها مذاکره انجام شد اما در نهایت جنگ آغاز شد و همین مسئله نشان می‌دهد که طرف مقابل قابل اعتماد نیست و به همین دلیل برخی ترامپ را به عنوان دروغگوی قرن معرفی می‌کنند.

تأکید بر ضرورت جلب رضایت مردم

وی با تأکید بر ضرورت جلب رضایت مردم افزود: باید توجه داشت که گلوگاه مهمی از اقتصاد دنیا در اختیار ایران است و دشمنان نیز در تنگنا قرار گرفته‌اند.



حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تخلفات بازار گفت: برخی با احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی به دشمن کمک می‌کنند و این مسئله قابل قبول نیست. اینکه گفته شود گران‌فروشی وجود ندارد، حرف درستی نیست؛ گران‌فروشی و احتکار وجود دارد و قوه قضائیه باید با اقتدار با این موارد برخورد کند.



وی افزود: مقامات قضایی بارها اعلام کرده‌اند که دادستان‌ها باید به این موضوع ورود کنند و بی‌تفاوتی نسبت به درد و رنج مردم قابل بخشش نیست.



امام جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از رئیس اداره آب شهرستان گفت: وضعیت آب شهرستان مطلوب نیست و لازم است تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.



وی در پایان با تقدیر از فرمانده سابق انتظامی شهرستان و تبریک به فرمانده جدید اظهار کرد: امیدواریم با تدبیر، درایت و دلسوزی در مسیر خدمت به مردم موفق باشند.