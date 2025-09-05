زمان مجالس ختم کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیر با تبریک هفته وحدت، بر اهمیت راهبردی وحدت مسلمانان تأکید کرد و آن را یک فریضه قطعی قرآنی و عامل پیروزی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ ردزه دانست و اظهار داشت: وحدت عامل اقتدار جامعه اسلامی است.

امام جمعه دیر بیان کرد: باید در برابر توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی هوشیار باشیم و ایجاد تفرقه تحت هر عنوانی بازی در زمین دشمن است.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام نیز مسلمانان را به وحدت دعوت می‌کردند، یادآور شد: امیرالمومنین علی (ع) برای حفظ وحدت امت اسلامی از حق مسلم خود گذشت.

حسینی از کسانی که به نام ولایت، با رهنمودهای امام و رهبری مخالفت کرده و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای به مقدسات اهل سنت توهین می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: این اقدامات بازی در زمین دشمن است.

وی افزود: مسلمانان شیعه و سنی مشترکات فراوانی از جمله خدا، قبله، قرآن و پیغمبر دارند و اختلافات باید در مجامع علمی علما بحث شود.

امام جمعه دیر وحدت را یک مسئله راهبردی و نیاز مبرم امروز جهان اسلام دانست و تاکید کرد: اگر جهان اسلام متحد بود، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست دست به نسل‌کشی در غزه زده و به خاک لبنان، سوریه و یمن حمله کند؛ زیرا اختلاف در میان امت اسلامی زمینه را برای تهاجم دشمنان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن سال‌هاست برای جدایی شیعه و سنی برنامه‌ریزی کرده است، خاطرنشان کرد: مقصود از وحدت، وحدت مذهبی و جغرافیایی نیست، بلکه وحدت در حفظ منافع امت اسلامی و شناخت و مقابله با دشمن مشترک است.

حسینی تاکید کرد: ابتدا باید در میان خود ملت، بین اقشار مختلف و جناح‌ها (اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، چپ و راست) وحدت ایجاد شود.

وی هشدار داد: دشمن هرجا احساس کند اختلاف و دعوا وجود دارد، سوءاستفاده می‌کند و باید از وحدت دفاع مقدس ۱۲ روزه پاسداری کرد.

خطیب نمازجمعه دیر با بیان اینکه اختلاف سلیقه باید باشد، اما قرآن درگیری، تخریب و مقابله با یکدیگر را قبول ندارد، ابراز کرد: از طرفی وفاق به معنای سکوت در مقابل متخلفین یا ترک فعل مسئولان نیست و باید امر به معروف وجود داشته باشد، اما بدون تخریب.

حسینی اسلام، انقلاب، نظام اسلامی، ولایت فقیه و رهبری را محورهای وحدت دانست و گفت: هر جریانی که این محورها را قبول دارد و می‌خواهد ایران سربلند باشد، باید مقابل دشمن ایستادگی کند.

وی مسئولان را به هوشیاری، فداکاری، جهاد خدمت و حضور فعال در صحنه برای پاسداری از وحدت فراخواند و بیان داشت: باید شناخت خود را نسبت به سیره و روش پیامبر (ص) و امام صادق (ع) بیشتر کنیم. وظیفه ما نسبت به این ذوات مقدسه، شناخت و معرفت است که منجر به محبت بیشتر می‌شود و محبت راستین، پیروی و اطاعت را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه محبت به اهل بیت (ع) باید نشانه داشته باشد، افزود: مجالس اهل بیت باید باشکوه و پرشور برگزار شوند و همه مردم در این زمینه کوتاهی نکنند. جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) باشکوه و پرمحتوا برگزار شود.

امام جمعه دیر با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) درباره یاری رساندن به مسلمانان، به راه‌اندازی پویش ایران همدل برای کمک نقدی به مردم مظلوم غزه که در محاصره شدید هستند، اشاره کرد و از همه خواست به اندازه وسع خود در این پویش کمک کنند.

حسینی همچنین به برگزاری گلریزان جرائم غیرعمد اشاره کرد و خواستار شرکت در این جشن به نیت رسول الله (ص) و امام صادق (ع) برای آزادی زندانیان شد.

وی ضمن تبریک هفته تعاون، تعاون را یک اصل قرآنی دانست و تصریح کرد: تعاونی‌های کم‌رونق و غیرفعال باید رونق داده شوند و تعاونی‌های جدیدی نیز باید راه‌اندازی شوند.

حسینی تاکید کرد: در کنار تأسیسات عظیم پارس جنوبی، باید تعاونی‌های تولیدی و خدماتی فعال باشند و مردم منطقه از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی به حادثه ۱۱ سپتامبر اشاره کرد و گفت: این حادثه بهانه‌ای برای حمله آمریکا به افغانستان شد و پس از ۲۰ سال جنایت، مفتضحانه از آنجا خارج شدند و هزینه‌های کلانی را متحمل شدند.

امام جمعه دیر ضمن همدردی با مردم افغانستان در پی زلزله، خواستار ادامه کمک‌ها به آنها شد.

وی به نشست اخیر راهبردی اجلاس شانگهای اشاره کرد و گفت: علاوه بر سخنان رئیس‌جمهور و حمایت کشورهای عضو شانگهای از ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و ممنوعیت حمله به ایران، نامه مشترک ایران، روسیه و چین در مقابل سه کشور اروپایی (که سازوکار ماشه را مطرح کردند) نیز از نکات مهم بود. چین و روسیه نیز با صراحت اعلام کردند که این اقدام غیرحقوقی و غیرقانونی است.

حسینی دیدارهای سازنده رئیس‌جمهور در حاشیه اجلاس شانگهای برای تقویت روابط ایران، روسیه و چین را مهم دانست و گفت: حضور رئیس‌جمهور در رژه چین نشانگر این است که ایران در مقابل قدرت‌های جهانی، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند قد علم کند.

وی با بیان اینکه نشست اجلاس شانگهای پیامی گویا و روشن به دشمنان داشت، بیان کرد: نظام تک‌قطبی آمریکا رو به افول است و نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است و این سازمان می‌تواند در عرصه اقتصادی و نظامی در مقابل یک‌جانبه‌گرایی بایستد.

خطیب نمازجمعه دیر حمله رژیم صهیونیستی به جلسه دولت نجات ملی یمن را محکوم کرد و گفت: با وجود بمباران‌ها توسط آمریکا، انگلیس و عربستان سعود، و امارات، یمن از ملت غزه حمایت کرد و پس از این حادثه نیز اعلام کرد دست از حمایت غزه برنمی‌دارد.

وی تصریح کرد: دشمنان بدانند که مردم مسلمان فلسطین، حماس، حزب الله لبنان، انصارالله یمن و حشدالشعبی در عراق، با وجود تمامی خسارت‌ها، و ایران اسلامی، با وجود تجاوزات، هرگز اجازه نخواهند داد آرزوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر از بین بردن جبهه مقاومت به حقیقت بپیوندد. آن‌ها رفتنی هستند و پیروزی از آن جبهه حق است.

حسینی به نگرانی‌های ایجاد شده در میان خانواده‌ها و دانشجویان دانشگاه پیام نور دیر اشاره کرد و گفت: حذف نام دانشگاه پیام نور دیر از دفترچه انتخاب رشته کنکور سال جدید، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده بود.

وی از پیگیری‌های انجام شده در شهرستان و خارج از شهرستان و نشست با دانشجویان این دانشگاه و طرح موضوع در شورای فرهنگ عمومی و موضع گیری مسئولان شهرستان خبر داد و گفت: تحمل سختی‌هایی مانند خاموشی‌ها و مشکلات آب و گرانی‌ها را داریم، اما محروم شدن دانشجویان از تحصیل قابل تحمل نیست.

امام جمعه دیر از پیگیری‌های فرماندار، نماینده مجلس در تهران قدردانی کرد و عنوان کرد: در تماسی که با نماینده جنوب استان در مجلس داشتم این موضوع حل شده است که امیدواریم با اعلام رسمی آن دیگر دغدغه‌ای برای دانشجویان وجود نداشته باشد.

وی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب، بر لزوم تشویق نسل جوان تاکید کرد و افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید نسل جوان را تشویق کنیم و از ناامید کردن آن‌ها پرهیز نمائیم.

حسینی با اشاره به موفقیت علیرضا اسمعیلی از وحدت‌آباد بردخون که رتبه اول کنکور زبان خارجی را کسب کرده است، اظهار داشت: باید این استعدادها را کشف و پرورش دهیم و اجازه ندهیم فضای ناامیدی به این نسل سرایت کند.

وی ضمن تشکر از اقدامات سرپرست آموزش و پرورش و همکارانشان، از بلاتکلیفی وضعیت مدیریت آموزش و پرورش در شهرستان گلایه کرد و گفت: وضعیت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیر مشخ. نیست. رئیس آموزش و پرورش، همزمان هم سرپرست و هم معاون آموزشی و پرورشی هستند و یک تنه نمی‌توانند این مسائل را حل کنند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه نمی‌دانم مشکل کجاست، اما نسبت به شهرستان ما کم لطفی شده است. ادامه داد: خانواده‌ها و دانش‌آموزان متضرر می‌شوند و این وضعیت قابل قبول نیست. انتظار می‌رود قبل از آغاز سال تحصیلی، این مشکل حل و فصل شود و مردم و دانش‌آموزان از بلاتکلیفی نجات یابند.

وی به وضعیت کارگران اشاره کرد و گفت: کارگران، مجاهدان فی سبیل الله در عرصه صنعت و سایر حوزه‌ها هستند. متاسفانه گاهی اوقات حقوق و مطالبات این زحمتکشان زیر پا گذاشته می‌شود. قانون کار جمهوری اسلامی بسیار مترقی است، اما به صورت عملیاتی اجرا نمی‌شود.

حسینی به نمونه‌های مشخصی اشاره و تصریح کرد: در شرکت‌های منطقه در ردستای دمیگز، کارگران بیش از ۶ ماه است که بیمه شأن، پرداخت نشده، حقوق نمی‌گیرند و حتی غذا به آن‌ها نمی‌دهند. همچنین در فاز ۱۴ پارس جنوبی، از تاریخ ۱۶ خردادماه، حقوق و مطالبات کارگران پرداخت نشده و طبق اطلاعات ما، هر کارگر حدود ۲۵۰ میلیون تومان طلبکار است.

وی افزود: علاوه بر این، به بهانه کمبود برق، ژنراتورها را خاموش می‌کنند و کارگران در گرمای شدید زندگی می‌کنند. با دادستان مرکز استان صحبت کردم و به ایشان گفتم این حق‌الناس است و دادستان باید به این موضوع ورود کند.

امام جمعه دیر خواستار برخورد با کسانی شد که به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بر پیگیری این مسائل از طریق نمایندگان کارگران و دادستان تاکید کرد.

امام جمعه دیر به موضوع مراسم ترحیم پرداخت و گفت: مجالس ختم فی نفسه خوب و مستحب است که مسلمانان در آن شرکت کنند، اما در کنار آن مستحب است تا سه روز برای صاحبان عزا غذا ببرند، نه اینکه تا شب چهلم به بهانه‌های مختلف در منزل متوفی اتراق کنند.

وی خواستار کاهش زمان مجالس ختم شد و تاکید کرد: عادات و رسومی که خودمان ایجاد کرده‌ایم و روز به روز تجملات در آن‌ها بیشتر می‌شود، باید اصلاح شوند.