خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: هنر کاریکاتور همواره یکی از صریحترین و تأثیرگذارترین ابزارهای بیان اجتماعی و سیاسی بوده است؛ هنری که بدون نیاز به جملات طولانی، میتواند پیچیدهترین مفاهیم انسانی، سیاسی و تاریخی را در قالب یک تصویر فشرده و معنادار روایت کند.
در این میان برخی آثار نه صرفاً برای خنداندن مخاطب، بلکه برای بیدار کردن ذهن و به چالش کشیدن روایتهای رسمی خلق میشوند آثاری که مخاطب را وادار میکنند بارها به تصویر بازگردد و جزئیات آن را از نو بخواند.
مجموعه کاریکاتور «صلح سبز» اثر بهارک زارعی، از هنرمندان خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد مجموعهای که با بهرهگیری از نمادهای سیاسی، انسانی و محیطزیستی، تصویری تلخ اما تأملبرانگیز از جهان معاصر ارائه میدهد.
صلحی که در سایه خشونت رنگ میبازد
در نخستین اثر این مجموعه چهرهای از نتانیاهو در مرکز تصویر قرار گرفته که ترکیب آن با عناصر حیوانی و نمادهای تهدیدآمیز، ذهن مخاطب را بلافاصله به سمت مفهوم خشونت پنهان در پشت چهرههای رسمی قدرت هدایت میکند.
ماری که پشت سر شخصیت تصویر دهان گشوده، نه صرفاً یک عنصر تزئینی بلکه نمادی از تهدید، فریب و خشونت خزندهای است که آرام و بیصدا حرکت میکند.
زبان دوشاخهای که از دهان شخصیت بیرون آمده بر مفهوم دوگانگی و تناقض میان گفتار و رفتار تأکید دارد گویی هنرمند تلاش میکند فاصله میان شعارهای صلحطلبانه و واقعیت سیاستهای جهانی را به تصویر بکشد.
در پسزمینه نیز نشانههایی از پرچم آمریکا دیده میشود؛ حضوری که بدون استفاده مستقیم از متن فضای سیاسی اثر را آشکار میکند هنرمند با استفاده از این نمادها، تلاش کرده تصویری استعاری از قدرتهای جهانی ارائه دهد قدرتهایی که گاه با ادبیات صلح سخن میگویند اما در عمل، خشونت، جنگ و بحران را بازتولید میکنند.
زبان نمادها در روایت سیاسی
یکی از ویژگیهای برجسته این مجموعه، استفاده هوشمندانه از نمادهاست در هنر کاریکاتور، نمادها نقش تعیینکنندهای در انتقال پیام دارند و هنرمند باید بتواند بدون توضیح مستقیم، مفاهیم را به ذهن مخاطب منتقل کند.
بهارک زارعی در این آثار به جای استفاده از شلوغی بصری، بر چند عنصر محدود اما معنادار تمرکز کرده است؛ عناصری که هرکدام بار معنایی مستقلی دارند مار، زبان دوشاخه، پرچم، طناب و جمجمه پرنده، همگی در کنار یکدیگر ساختاری مفهومی ایجاد کردهاند که مخاطب را به خوانشهای چندلایه دعوت میکند.
در دومین اثر مجموعه، جمجمه یک پرنده با طنابی ضخیم احاطه شده است تصویری که در نگاه نخست شاید یادآور مرگ طبیعت یا نابودی آزادی باشد شاخه سبزی که در منقار این جمجمه قرار گرفته، اشارهای آشکار به نماد صلح دارد اما این صلح در کنار نشانههای مرگ و خفگی قرار گرفته است.
همین تضاد تصویری مهمترین پیام اثر را شکل میدهد؛ صلحی که در جهان امروز، زیر فشار جنگ، سلطه و خشونت نفس میکشد.
«صلح سبز»؛ تقابل طبیعت و قدرت
عنوان مجموعه نیز خود حامل معناست «صلح سبز» در ذهن مخاطب مفاهیمی همچون آرامش، زندگی، طبیعت و امید را تداعی میکند اما تصاویر مجموعه دقیقاً در نقطه مقابل این آرامش حرکت میکنند.
رنگ سبز در این آثار، نه نشانه آرامش مطلق، بلکه یادآور طبیعتی است که قربانی جنگها و سیاستهای سلطهجویانه شده است شاخه سبز در دهان جمجمه، نمادی از صلحی نیمهجان است؛ صلحی که هنوز زنده است اما زیر سایه بحرانهای جهانی در حال خاموش شدن قرار دارد.
هنرمند در واقع تلاش میکند این پرسش را مطرح کند که آیا جهان امروز واقعاً به سمت صلح حرکت میکند یا تنها تصویری تبلیغاتی از صلح ارائه میشود؟
کاریکاتور؛ هنری برای اعتراض خاموش
برخلاف بسیاری از قالبهای هنری، کاریکاتور این توانایی را دارد که در کوتاهترین زمان، شدیدترین نقدها را مطرح کند در جهان معاصر بسیاری از کاریکاتورها به اسناد تاریخی تبدیل شدهاند؛ زیرا توانستهاند فضای سیاسی و اجتماعی زمانه خود را به شکلی فشرده ثبت کنند.
مجموعه «صلح سبز» نیز در همین مسیر حرکت میکند این آثار نه صرفاً یک تجربه زیباییشناسانه بلکه نوعی اعتراض تصویری به وضعیت جهان امروز هستند جهانی که در آن، مفاهیمی مانند صلح حقوق بشر و آزادی گاه به ابزارهای سیاسی تبدیل میشوند.
هنرمند بدون استفاده از شعارزدگی، مخاطب را وارد فضایی میکند که در آن باید خود به کشف معنا برسد همین ویژگی باعث میشود آثار، ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب پیدا کنند.
نقش هنر متعهد در بازتاب مسائل جهانی
در سالهای اخیر هنرهای تجسمی بهویژه کاریکاتور، نقش پررنگی در بازتاب بحرانهای انسانی و سیاسی ایفا کردهاند از جنگ و مهاجرت گرفته تا تخریب محیط زیست و خشونتهای سازمانیافته، همگی به موضوعاتی برای بیان هنری تبدیل شدهاند.
در این میان هنرمندانی که با نگاه انتقادی به مسائل جهانی میپردازند، تلاش میکنند از هنر به عنوان رسانهای برای آگاهیبخشی استفاده کنند.
آثار بهارک زارعی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ آثاری که بیش از آنکه به دنبال خلق تصویر صرف باشند، در پی ایجاد پرسش در ذهن مخاطباند.
این مجموعه نشان میدهد که هنر هنوز میتواند نسبت به تحولات جهان حساس باشد و در برابر خشونت، جنگ و ریاکاری سیاسی سکوت نکند.
خانه کارتون و کاریکاتور؛ بستری برای بیان هنری
خلق و ارائه چنین آثاری، نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه هنرمندان جوان در حوزه کاریکاتور است خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان طی سالهای اخیر تلاش کرده بستری برای فعالیت هنرمندان این حوزه فراهم کند تا مسائل اجتماعی و انسانی را از زاویهای خلاقانه بازتاب دهند.
حضور هنرمندانی مانند بهارک زارعی در این مجموعه، بیانگر توجه به هنر متفکر و دغدغهمند است هنری که صرفاً به جنبههای تکنیکی محدود نمیشود و تلاش میکند نسبت به تحولات پیرامونی واکنش نشان دهد.
کاریکاتور زمانی تأثیرگذار میشود که بتواند فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی، پیام خود را منتقل کند و مخاطب را به تفکر وادارد؛ ویژگیای که در مجموعه «صلح سبز» بهوضوح دیده میشود.
شاید مهمترین ویژگی این مجموعه، سکوت پرمعنای آن باشد در این آثار، هیچ جمله مستقیمی وجود ندارد، اما هر تصویر مانند متنی بلند با مخاطب سخن میگوید مخاطب در مواجهه با این تصاویر، ناچار است میان نمادها، رنگها و اشکال به دنبال معنا بگردد و همین مشارکت ذهنی، اثر را ماندگارتر میکند.
«صلح سبز» بیش از آنکه درباره جنگ باشد، درباره تناقضهای جهان امروز سخن میگوید؛ جهانی که در آن، گاه صلح در پوشش قدرت تعریف میشود و حقیقت در میان روایتهای سیاسی پنهان میماند.
این مجموعه یادآور میشود که هنر، هنوز یکی از معدود زبانهایی است که میتواند بدون هیاهو عمیقترین واقعیتها را روایت کند زبانی که گاه یک تصویر در آن از هزاران واژه رساتر است.
