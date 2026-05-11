تضمین بانک مرکزی برای تامین ارز دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری اظهار کرد: دولت قول داده است دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تأمین کند و تاکنون نیز این موضوع عملیاتی شده است.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده هیچ مشکلی در حوزه تأمین ارز دارو ایجاد نخواهد شد و حداقل سه میلیارد یورو که معادل حدود سه و نیم میلیارد دلار است، برای این بخش تأمین خواهد شد.

شهریاری با اشاره به روند پرداخت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: بررسی‌هایی که انجام دادیم نشان می‌دهد وضعیت پرداختی شرکت‌ها از جمله شرکت نیکو نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، به‌ گونه‌ای که اکنون پس از ارائه پروفرما، فرآیند پرداخت در برخی موارد حداکثر طی دو هفته انجام می‌شود؛ در حالی که سال گذشته این روند گاهی چند ماه زمان می‌برد و همین موضوع مشکلاتی را برای فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کرد.