معرفی ۵۰ بازیکن تیم فوتبال امید از سوی عبدی/ زمان اولین اردو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید ایران، لیست اولیه این تیم متشکل از ۵۰ بازیکن را جهت ثبت نام آغازین در بازی های آسیایی ناگویا ژاپن ارائه کرد. سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال فوتبال ایران با توجه به قوانین برگزاری مسابقات که اجازه حضور بازیکن بزرگسال را به طور محدود می دهد اقدام به معرفی گرفت ۵۰ نفر کرد تا آنها را در نخستین دوره تمرینی این تیم که از ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد مورد ارزیابی فنی قرار دهد.