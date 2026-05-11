به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به حجم عظیم پسماندهای ساختمانی و عمرانی تولید شده در پایتخت، به نقش کلیدی مجتمع آبعلی در مدیریت این منابع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴ کارخانه مدرن استحصال شن و ماسه با ظرفیت اسمی ۱۳ هزار تن در این مرکز فعال هستند که روزانه ۴ هزار تن از این نخاله ها را بازیافت کرده و به چرخه مصرف بازمیگردانند.
احداث کارخانه جدید تولید مصالح ساختمانی از نخالهها
وی با بیان اینکه این اقدام راهبردی مانع از رهاسازی پسماندها در طبیعت و تخریب اراضی ملی می شود، تصریح کرد: این امر نقشی اساسی در حفظ آراستگی چهره شهر و سلامت محیطزیست پایتخت ایفا میکند. همچنین کارخانه جدیدی با ظرفیت ۱۲۰۰تن در روز در حال ساخت است که به طور اختصاصی به تولید مصالح ساختمانی از نخالهها خواهد پرداخت.
قضاتلو ادامه داد: در راستای تأکیدات ویژه شهردار پایتخت، پروژهای بزرگ برای بازیافت لاشهسنگها و ضایعات شیشه در مرکز بهشتی در حال انجام است. در این فرآیند، ضایعاتی که پیش از این دفع میشدند، به قطعات بتنی استاندارد و مبلمان شهری تبدیل شده و مستقیماً در فضاهای عمومی شهر تهران به کار گرفته خواهند شد. این رویکرد علاوه بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی، ارزش افزوده چشمگیری را در حوزه مدیریت منابع شهری ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان با تبیین ابعاد اقتصادی این طرحها خاطرنشان کرد: این پروژه به زودی به طور رسمی به بهرهبرداری میرسد و هزینههای مدیریت شهری را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده و بستری برای اشتغال مستقیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر فراهم میآورد. هدف نهایی ما تبدیل تهدیدهای زیستمحیطی به فرصتهای پایدار اقتصادی است؛ به طوری که با کاهش حداکثری دفن پسماند، هم از منابع طبیعی صیانت کنیم و هم با بازچرخانی هوشمندانه مواد، هزینههای توسعه زیرساختهای شهری را به نفع شهروندان کاهش دهیم.
نظر شما