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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

دعوت شهرداری تهران از داوطلبان خدمت‌ در اربعین

دعوت شهرداری تهران از داوطلبان خدمت‌ در اربعین

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، از آغاز ثبت‌نام اینترنتی طرح «روضه رضوان» برای اعزام داوطلبان مردمی به عتبات عالیات همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو، با اعلام اجرای مجدد طرح «روضه رضوان» اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جهادی و داوطلب مردمی برای خدمت‌رسانی در عتبات عالیات همزمان با اربعین حسینی(ع) برگزار می‌شود. بر این اساس، از تمامی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که دارای حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ سال سن بوده و گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار دارند، دعوت می‌شود در این طرح معنوی شرکت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقات اخیر و حضور میلیونی و چشمگیر مردم عراق در تشییع پیکر رهبر امت اسلامی که مهر تایید دوباره‌ای بر برادری دو کشور ایران و عراق بود و پیام وحدت امت اسلامی را به جهان مخابره کرد، فضای اربعین امسال متفاوت‌تر و صحنه سیاسی فرهنگی ویژه‌تری نسبت به سنوات گذشته خواهدبود و این وظایف و تکالیف ما را در خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران اباعبدالله(ع) سنگین‌تر خواهدکرد.

قضاتلو افزود: ثبت‌نام متقاضیان از امروز ۲۰ تیرماه به‌صورت کاملاً اینترنتی و از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/oY۹y۸FsT آغاز و تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. پس از پایان ثبت‌نام و بررسی مدارک، از میان افراد واجد شرایط قرعه‌کشی انجام می‌شود و برگزیدگان برای یک دوره ۱۰ روزه به عتبات عالیات اعزام خواهند شد تا در عملیات نظافت، رفت‌وروب و خدمت‌رسانی در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و کوفه مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به مردمی بودن اعزام‌های امسال تصریح کرد: اعزام خادمان صرفاً در قالب گروه‌های مردمی انجام می‌شود و همکاران شاغل در شهرداری تهران نیز در صورت تمایل باید همانند سایر داوطلبان از طریق سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین نتایج قرعه‌کشی و مراحل بعدی اعزام از طریق پیام رسان بله و پیامک به افراد منتخب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قضاتلو در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید تصویر پشت و روی کارت ملی، تصویر صفحه اول گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار و یک قطعه عکس پرسنلی ۴×۳ را بارگذاری کنند. همچنین برای همکاران شاغل در شهرداری تهران، پس از بازگشت از سفر و تأیید مسئول مربوطه، نامه مأموریت به محل خدمت آنان ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6884860

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