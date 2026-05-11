ستاد حقوق بشر ایران: حمله آمریکا به ناوچه دنا جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت حمله آمریکا به ناوچه ایرانی دنا در آب‌های بین‌المللی در جنگ رمضان اعلام کرد: این کشتی هیچ گونه نقش عملیاتی در جبهه‌های جنگ نداشت و در محدوده یا نزدیکی مناطق درگیری فعّال حضور نداشت و یکی از بازماندگان این حادثه در روایت خود تأکید کرده است: «این منطقه جنگی نبود و ما هیچ هشداری دریافت نکردیم».

ستاد حقوق بشر با استناد به قواعد عرفی بازتاب یافته در ماده ۸ اساسنامه رم (بند ۲ – جنایات جنگی) و سایر قواعد عرفی بین‌الملل، آمریکا و مقامات نظامی و سیاسی ذی‌ربط را مستقیماً مسؤول این جنایت جنگی دانسته و از شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که حمله به ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ خدمه آن را به عنوان یک جنایت جنگی به طور رسمی محکوم کنند و پرونده مستقل این جنایت را در دستور کار خود قرار داده و نام مقامات مسؤول آمریکایی را به عنوان جنایتکاران جنگی ثبت کنند.