  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

ستاد حقوق بشر ایران: حمله آمریکا به ناوچه دنا جنایت جنگی است

ستاد حقوق بشر ایران: حمله آمریکا به ناوچه دنا جنایت جنگی است

ستاد حقوق بشر ایران حمله آمریکا به ناوچه «دنا» را جنایت جنگی خواند و خواستار محکومیت رسمی و پیگیری پرونده مستقل این حادثه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت حمله آمریکا به ناوچه ایرانی دنا در آب‌های بین‌المللی در جنگ رمضان اعلام کرد: این کشتی هیچ گونه نقش عملیاتی در جبهه‌های جنگ نداشت و در محدوده یا نزدیکی مناطق درگیری فعّال حضور نداشت و یکی از بازماندگان این حادثه در روایت خود تأکید کرده است: «این منطقه جنگی نبود و ما هیچ هشداری دریافت نکردیم».

ستاد حقوق بشر با استناد به قواعد عرفی بازتاب یافته در ماده ۸ اساسنامه رم (بند ۲ – جنایات جنگی) و سایر قواعد عرفی بین‌الملل، آمریکا و مقامات نظامی و سیاسی ذی‌ربط را مستقیماً مسؤول این جنایت جنگی دانسته و از شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که حمله به ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ خدمه آن را به عنوان یک جنایت جنگی به طور رسمی محکوم کنند و پرونده مستقل این جنایت را در دستور کار خود قرار داده و نام مقامات مسؤول آمریکایی را به عنوان جنایتکاران جنگی ثبت کنند.

کد مطلب 6826401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این کارشون جنایت بود خدابه حساب اعمالشون برسه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها