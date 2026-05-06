سراج: حمله به کودکان یک جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه افزود: حذف فیزیکی رهبران غیرنظامی یک کشور که در زمان صلح انجام میشود، حتی اگر به عنوان سرآغاز مخاصمه طراحی شده باشد، هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد و یک اقدام تروریستی دولتی آشکار است.
وی ادامه داد: حمله به بیمارستانها، از جمله بیمارستان کودکان تهران یا خاتمالانبیا، «نقض فاحش» کنوانسیونهای ژنو و جنایت جنگی محسوب میشود.
سراج گفت: طبق ماده ۵۴ پروتکل اول و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «تأمین حق بر غذا و دارو» در زمان جنگ یک اولویت محض است. حمله به زیرساختهای غذایی و دارویی ایران دقیقاً ناقض همین تعهدات است و غیرنظامیان را به گرسنگی و بیماری وا میدارد.
وی افزود: نهادهای مستقل جامعه مدنی جهانی و کشورهای هدف تجاوز، باید این عملکرد گزینشی را مستند کنند و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت مالی این نهادها شوند تا فضا برای حقیقتجویی واقعی فراهم شود.
