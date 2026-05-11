احداث مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در «درب گنبد» کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرابی در جریان بازدید از روند عملیات اجرایی مجتمع پرورش ماهیان خاویاری «درب گنبد» در شهرستان کوهدشت، ضمن انتقاد از عدم سرعت اجرای پروژه، اظهار داشت: با بررسیهای بهعملآمده، درصد پیشرفت فیزیکی ساختوسازها در مقایسه با زمان تحویل پروژهها به پیمانکاران، قابلقبول و چشمگیر نیست و با برنامه زمانبندی فاصله دارد.
وی با تأکید بر لزوم رفع گرههای اجرایی، افزود: بهمنظور واکاوی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت تسریع در روند کار، بهزودی جلسهای ویژه با حضور پیمانکاران مربوطه در دفتر معاونت توسعه آبزیپروری اداره کل برگزار خواهد شد تا با رفع موانع موجود، شاهد شکوفایی این پروژه بزرگ در آیندهای نزدیک باشیم.
رئیس شیلات کوهدشت، افزود: مجتمع ماهیان خاویاری «دربگنب» د از طرحهای کلیدی شیلات لرستان است که نقش مهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای شهرستان کوهدشت ایفا خواهد کرد.
