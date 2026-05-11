به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله سالاری، اظهار داشت: با توجه به تشدید تحرکات منطقهای و ضرورت آمادگی همگانی، دورهای فشرده با همکاری گردانهای عاشورا و پیشکسوتان برگزار شد.
وی افزود: شرکتکنندگان مباحث کلیدی دفاع شهری، تاکتیکهای مقابله با تهدیدات نوین و همچنین آشنایی عملی با انواع سلاحهای سبک و نحوه استفاده صحیح از آنها را فرا گرفتند. این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم آمادگی همهجانبه نیروهای انقلابی صورت گرفت.
سالاری با تأکید بر اهمیت هوشیاری و بصیرت در برابر جنگ ترکیبی دشمنان، نقش بسیجیان را در دفاع از انقلاب اسلامی اثرگذار دانست و گفت: سازماندهی دقیق و آمادگی رزمی، گامی مهم در جهت تقویت پایههای دفاعی منطقه و مقابله با هرگونه تعرض احتمالی است. این دوره نشاندهنده عزم جدی بسیجیان جزیره در حفظ آمادگی رزمی و بصیرتی نیروهای خود در برابر چالشهای پیشرو است.
