به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت با هدف استفاده حداکثری از توانمندی ظرفیت‌های داخلی و تأمین و توزیع پایدار سوخت در کشور، شناسایی پالایشگاه‌های کوچک مقیاسی که توانایی پذیرش و پالایش انواع خوراک نفت خام را دارند آغاز کرده است، از این رو تمامی متقاضیان می‌توانند اطلاعات اولیه را به شرح زیر، از روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) تا روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) در تارنمای شرکت به آدرس WWW.NIORDC.IR (بخش مربوط به فراخوان‌های شرکت) بارگذاری کنند.

۱ -تکمیل جدول شماره ۱ ( فایل اکسل قابل دریافت از طریق تارنما، ضروری است داده‌های درخواستی در همین فایل تکمیل و سپس فایل تکمیل شده بارگذاری شود).

۲- تصویر مجوز وزارت صنایع (پروانه بهره‌برداری).

۳- کدهای استاندارد اخذ شده برای محصولات تولیدی از سازمان ملی استاندارد.

۴- نقشه BFD کل پالایشگاه و نقشه‌های PFD برای تمامی واحدهای فرآیندی و نیز توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه پالایش و تولید محصولات .

شایان ذکر است؛ پس از دریافت و بررسی موارد یادشده، سایر جزئیات و الزامات مورد نیاز همچون نوع و کیفیت نفت خام تحویلی و محل تحویل آن، شیوه دریافت و اندازه‌گیری فرآورده‌های تولیدی، نرخ و بهای فرآورده‌های تولیدی، الزامات زیست‌محیطی واچ‌اس‌ئی مورد نیاز، به متقاضیانی که اطلاعات فنی آنها به درستی تکمیل و مورد تائید قرار گرفته باشد، ارائه می‌شود و در ادامه آن هماهنگی لازم به‌منظور بازدید از شرکت‌های تأیید شده توسط گروه فنی انجام می‌شود.