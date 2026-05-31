به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، جعفر نصرتیان اهور معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای تهران، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس‌کوچک روف‌تاب در پشت‌بام‌های مشترکین خانگی و تجاری پایتخت و استان‌های قم و البرز را اقتصادی‌ترین و پایدارترین راهکار برای تأمین برق در فضای متراکم شهری دانست.

نصرتیان با اشاره به محدودیت جدی در احداث شبکه‌های انتقال و فوق توزیع خصوصاً در کلان شهر تهران و همچنین هزینه‌های بالای طرح‌های مذکور تأکید کرد که تولید برق در محل مصرف به این شیوه، نه ‌تنها ناترازی انرژی را جبران می‌کند، بلکه از منظر پدافند غیرعامل و کاهش تلفات شبکه برق، یک ضرورت ملی محسوب می‌شود.

وی با تشریح چالش‌های پیش روی تأمین برق استان‌های تحت پوشش اظهار داشت: امروز به دلیل هزینه بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و فوق‌توزیع و از سوی دیگر تراکم بسیار بالای بافت شهری در پایتخت، امکان توسعه روز افزون خطوط انتقال نیروی برق و نصب دکل‌های جدید در داخل شهر عملاً با محدودیت جدی مواجه است.

وی افزود: بسیاری از دکل‌های موجود با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و با توجه به بلند مرتبه‌سازی‌ها و کمبود فضای خالی، انتقال برق از نیروگاه‌های خارج از شهر به مرکز پایتخت، علاوه بر هزینه‌های بسیار بالا، با تلفات انرژی قابل‌توجهی همراه بوده و عملا ناممکن است.

معاون بهره‌برداری برق تهران، «تولید در محل مصرف بدون تلفات» را راهکار نجات‌بخش این بن‌بست دانست و تصریح کرد: نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی که امروزه به نام روف‌تاب‌ها معروف شده‌اند بدون نیاز به احداث خطوط انتقال طولانی، برق را دقیقاً در محل مصرف تولید می‌کنند که بسیار اقتصادی است. این اقدام نه ‌تنها تلفات شبکه برق را به حداقل نزدیک می‌کند، بلکه از منظر پدافند غیرعامل نیز یک امتیاز راهبردی محسوب می‌شود؛ چرا که پراکندگی منابع تولید انرژی، تاب‌آوری شبکه را در زمان بحران‌ها و حوادث به شدت افزایش می‌دهد.

نصرتیان اهور به ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح اشاره کرد و گفت: شهر تهران به عنوان یک کلان‌شهر با هوای آلوده و همچنین شهرهای پرجمعیت در استان‌های قم و البرز، نیازمند انرژی‌های پاک است. خورشید به عنوان یک منبع حیات‌بخش و بی‌پایان در اقلیم نیمه‌معتدل و خشک مناطق مرکزی کشور، به‌ویژه در فصل گرم تابستان که با اوج مصرف روبرو هستیم، بهترین بازدهی را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند با احداث این نیروگاه‌های کوچک بر روی پشت‌بام منازل خود، ضمن تأمین برق پایدار، مازاد تولید خود را به شبکه برق بفروشند. در واقع درآمد حاصل از فروش برق به مجموعه وزارت نیرو از طریق سازوکارهای تعیین شده، نه‌ تنها هزینه‌های احداث و نگهداری را پوشش می‌دهد، بلکه می‌تواند به یک منبع درآمد سبز در بلندمدت برای خانواده‌ها تبدیل ‌شود.

نصرتیان اهور در پایان با اعلام اینکه شرکت برق منطقه‌ای تهران در استفاده از انرژی خورشیدی پیش‌قدم بوده و تقریبا در تمامی فضاهای آزاد این مجموعه نیروگاه خورشیدی پربازده نصب شده، تاکید کرد: از شهروندان دعوت می‌کنیم با هماهنگی روابط‌عمومی این شرکت از نیروگاه مذکور بازدید نمایند. ضمناً مشترکین بخش‌های خانگی و تجاری که فضای آزاد در پشت‌بام ساختمان خود در اختیار دارند می‌توانند جهت بهره‌مندی از این مزایا با هماهنگی شرکت‌های توزیع نیرو برق در هر منطقه، درخواست احداث نیروگاه روف‌تاب را ثبت نمایند. شرکت‌های توزیع نیز برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای متقاضیان دارند. زمان آن رسیده که با بهره‌گیری از هر مترمربع فضای باز و پشت‌بام‌ها، این سه استان را به شهرهایی سبز و پایدار در حوزه انرژی تبدیل کنیم.