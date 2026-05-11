به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب قم ظهر دوشنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اکبر بهنام‌جو استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد. سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در حاشیه این مراسم اظهار کرد: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب نمونه‌ای موفق از توسعه پایدار است و نقش کلیدی در مدیریت مصرف آب، بازچرخانی پساب و کاهش مزاحمت‌های شهری ایفا خواهد کرد. وی افزود: شهرک صنعتی شهاب قم یکی از شهرک‌های پیشرو در اجرای قانون هوای پاک و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری است و توانسته فعالیت‌هایی مانند بنکداری، چاپخانه‌ها و واحدهای دارای تردد بالا را از محدوده شهری خارج و در مکانی مناسب متمرکز کند که این اقدام به کاهش ترافیک، آلودگی صوتی و مزاحمت‌های شهری منجر شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم تصریح کرد: احداث تصفیه‌خانه فاضلاب یکی از نیازهای اساسی این شهرک بود که با تلاش شرکت شهرک‌های صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسید و با فناوری پیشرفته روزانه حدود ۳۰۰ مترمکعب پساب را مطابق استانداردهای محیط زیستی تصفیه می‌کند. محمدی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه بازچرخانی آب گفت: تمامی دستگاه‌ها موظف هستند فاضلاب و پساب را بازیافت کنند تا وابستگی به منابع آب اولیه کاهش یابد. وی ادامه داد: پساب تصفیه‌شده علاوه بر استفاده در آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی شهاب، قابلیت مصرف در صنایع غیرغذایی، غیر دارویی و غیر آرایشی ـ بهداشتی را دارد و بخشی از آن نیز برای فضای سبز تالاب بهشت معصومه(س) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اکبر بهنام‌جو استاندار قم در حاشیه این مراسم گفت: با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی قم، توجه به محیط زیست یک ضرورت است و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب نمونه‌ای از همت بخش صنعت در توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی استان به شمار می‌رود. وی افزود: همزمان، بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه صنعتی استان قم با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان در شهرک شکوهیه در حال احداث است. وی با تأکید بر اهمیت نگاه جهانی به کیفیت تصفیه فاضلاب و نقش آن در صادرات محصولات گفت: برخی واحدهای صنعتی نیز نیازمند تصفیه‌خانه‌های مستقل هستند که برای این منظور تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است. خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز اظهار کرد: احداث تصفیه‌خانه‌ها در بخش‌های تولیدی و صنعتی استان گامی مهم در حفاظت از منابع آبی و بهبود مصرف آب است. وی افزود: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب روزانه تا ۳۰۰ مترمکعب آب صنعتی را تصفیه می‌کند و این آب پس از تصفیه برای مصارف مختلف، از جمله فضای سبز بازچرخانی خواهد شد. سامری ادامه داد: با راه‌اندازی این تصفیه‌خانه‌ها و پروژه‌های بزرگتر صنعتی، استان قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از مصرف آب را به چرخه تولید بازگرداند و گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار بردارد.