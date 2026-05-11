۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب قم افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت

قم- تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب قم با ظرفیت تصفیه روزانه حدود ۳۰۰ مترمکعب پساب با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب قم ظهر دوشنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اکبر بهنام‌جو استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد. سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در حاشیه این مراسم اظهار کرد: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب نمونه‌ای موفق از توسعه پایدار است و نقش کلیدی در مدیریت مصرف آب، بازچرخانی پساب و کاهش مزاحمت‌های شهری ایفا خواهد کرد. وی افزود: شهرک صنعتی شهاب قم یکی از شهرک‌های پیشرو در اجرای قانون هوای پاک و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری است و توانسته فعالیت‌هایی مانند بنکداری، چاپخانه‌ها و واحدهای دارای تردد بالا را از محدوده شهری خارج و در مکانی مناسب متمرکز کند که این اقدام به کاهش ترافیک، آلودگی صوتی و مزاحمت‌های شهری منجر شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم تصریح کرد: احداث تصفیه‌خانه فاضلاب یکی از نیازهای اساسی این شهرک بود که با تلاش شرکت شهرک‌های صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسید و با فناوری پیشرفته روزانه حدود ۳۰۰ مترمکعب پساب را مطابق استانداردهای محیط زیستی تصفیه می‌کند. محمدی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه بازچرخانی آب گفت: تمامی دستگاه‌ها موظف هستند فاضلاب و پساب را بازیافت کنند تا وابستگی به منابع آب اولیه کاهش یابد. وی ادامه داد: پساب تصفیه‌شده علاوه بر استفاده در آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی شهاب، قابلیت مصرف در صنایع غیرغذایی، غیر دارویی و غیر آرایشی ـ بهداشتی را دارد و بخشی از آن نیز برای فضای سبز تالاب بهشت معصومه(س) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اکبر بهنام‌جو استاندار قم در حاشیه این مراسم گفت: با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی قم، توجه به محیط زیست یک ضرورت است و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب نمونه‌ای از همت بخش صنعت در توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی استان به شمار می‌رود. وی افزود: همزمان، بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه صنعتی استان قم با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان در شهرک شکوهیه در حال احداث است. وی با تأکید بر اهمیت نگاه جهانی به کیفیت تصفیه فاضلاب و نقش آن در صادرات محصولات گفت: برخی واحدهای صنعتی نیز نیازمند تصفیه‌خانه‌های مستقل هستند که برای این منظور تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است. خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز اظهار کرد: احداث تصفیه‌خانه‌ها در بخش‌های تولیدی و صنعتی استان گامی مهم در حفاظت از منابع آبی و بهبود مصرف آب است. وی افزود: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب روزانه تا ۳۰۰ مترمکعب آب صنعتی را تصفیه می‌کند و این آب پس از تصفیه برای مصارف مختلف، از جمله فضای سبز بازچرخانی خواهد شد. سامری ادامه داد: با راه‌اندازی این تصفیه‌خانه‌ها و پروژه‌های بزرگتر صنعتی، استان قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از مصرف آب را به چرخه تولید بازگرداند و گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار بردارد.

