۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

حضور بیش از ۳۰۰۰ تیم دانش آموزی در بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور

تاکنون بیش از ۶۵۰۰ دانش آموز در قالب ۳۰۰۰ تیم دانش آموزی، پروژه های خود را در بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور در سامانه هشتمین جشنواره فرهیختگان جوان ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار ثبت نام شدگان در هشتمین جشنواره ملی «پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان» در روز نهم ثبت نام به بیش از ۳۰۰۰ تیم در محورهای مسابقات علمی و مناظره، تولید محتوای دیجیتال ، نمایشگاه مجازی دست سازه ها و سخنرانی های علمی رسید.

آمار تعداد تیم های ثبت نامی در دوره هشتم، رکورد دار ثبت نام در تمامی ادوار این جشنواره بوده است.

در دوره هشتم جشنواره برای نخستین بار دانش آموزان کلیه استان های سراسر کشور از مقطع دبستان تا دبیرستان به صورت مجازی در پایان اردیبهشت ماه به رقابت علمی می پردازند.

لازم به ذکر است؛ کلیه پروژه های دانش آموزان با هدف شبکه‌سازی و هم افزایی هنگام ثبت نام در باشگاه پایش ثبت شده و دانش آموزان می توانند در این بستر از مشاوره و حرفه آموزی و هدایتگری برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه های خود استفاده کرده و از پروژه های سایر تیم ها نیز مطلع شوند.

در هشتمین جشنواره ملی پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان چهار برنامه جانبی نظیر نشست های علمی تخصصی، آزمایش های جذاب علمی، تور مجازی واحدهای دانشگاهی و مهارت افزایی مربیان پژوهشی نیز برنامه ریزی شده است.

دانش آموزان علاقه‌مند به شرکت در بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی bpj.iau.ir/festival مراجعه نمایند.

شایان ذکر است؛ لینک ثبت نام در جشنواره نیز به آدرس bpj.iau.ir/gofestival می باشد.

ثبت نام در این جشنواره تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد و زمان برگزاری جشنواره نیز ۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری خواهد بود.

