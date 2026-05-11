۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

پلمب ۱۰ واحد متخلف صنفی در استان سمنان

سمنان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۰ واحد صنفی در سراسر استان به خاطر تخلفات پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی دهکردی در گفتگو با خبرنگاران همزمان با ظهر دوشنبه در تعزیرات حکومتی سمنان، اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۰ واحد صنفی و اقتصادی متخلف توسط اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان پلمب شده‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و جنگ اقتصادی فعلی، گزارشات مردمی نقش مهمی در شناسایی واحدهای متخلف ایفا می‌کند و بستر قانونی لازم برای طرح تشدید نظارت بر بازار با حضور بازرسان افتخاری فراهم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از تشدید نظارت و بازرسی با رویکرد کالاهای اساسی در هشت شهرستان استان خبر داد.

نجفی دهکردی ابراز کرد: بازرسان در سراسر استان پس از جمع‌بندی گزارشات مردمی و حضور به موقع در بازار، مراکز هدف را بصورت نامحسوس رصد خواهند کرد و در صورت احراز صحت گزارش، با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و دستور قضایی نسبت به پلمب واحد متخلف اقدام خواهند کرد.

وی افزود: امروز یک واحد عرضه میوه فروشی در سمنان به دلیل تکرار تخلفات با حضور بازرسان تعزیرات پلمب شد.

