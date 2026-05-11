پلمب ۱۰ واحد متخلف صنفی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی دهکردی در گفتگو با خبرنگاران همزمان با ظهر دوشنبه در تعزیرات حکومتی سمنان، اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۰ واحد صنفی و اقتصادی متخلف توسط اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان پلمب شده‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و جنگ اقتصادی فعلی، گزارشات مردمی نقش مهمی در شناسایی واحدهای متخلف ایفا می‌کند و بستر قانونی لازم برای طرح تشدید نظارت بر بازار با حضور بازرسان افتخاری فراهم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از تشدید نظارت و بازرسی با رویکرد کالاهای اساسی در هشت شهرستان استان خبر داد.

نجفی دهکردی ابراز کرد: بازرسان در سراسر استان پس از جمع‌بندی گزارشات مردمی و حضور به موقع در بازار، مراکز هدف را بصورت نامحسوس رصد خواهند کرد و در صورت احراز صحت گزارش، با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و دستور قضایی نسبت به پلمب واحد متخلف اقدام خواهند کرد.

وی افزود: امروز یک واحد عرضه میوه فروشی در سمنان به دلیل تکرار تخلفات با حضور بازرسان تعزیرات پلمب شد.