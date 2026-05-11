به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از قطع موقت جریان گاز در برخی از نقاط شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد. این محدودیت‌ها که به منظور بهسازی و تعمیرات شبکه پیش‌بینی شده، از روز سه‌شنبه آغاز شده و بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این اطلاعیه، در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه، اهالی روستاهای مسیر سطر، کیوه‌نانات و هفت‌آشیان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با قطع گاز مواجه می‌شوند. همچنین در نوبت بعدازظهر همین روز، از ساعت ۱۲ تا ۱۸، گاز روستاهای مسیر سراب سنقر، شهرک صنعتی و محور عباس‌آباد قطع می‌گردد که این موضوع شامل صنایع و مرغداری‌های منطقه نیز می‌شود.

محدودیت عرضه گاز در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت نیز تداوم می‌یابد. در این روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر، ساکنان محورهای دِه‌عباس به سمت گردکانه، سردره، باوله، هزارخانی، چرمله و آب‌باریک شاهد قطع جریان گاز خواهند بود که این مسئله تمامی واحدهای تولیدی واقع در این مسیرها را نیز شامل خواهد شد.

شرکت گاز استان همچنین برای روز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه نیز برنامه‌ریزی مشابهی را اعلام کرده است. در این تاریخ نیز از ساعت ۹ صبح تا ۱۸، روستاهای ابتدای جاده هیبت‌اله به سمت محورهای گردکانه، سردره، باوله، چرمله و مناطق همجوار با قطعی برنامه‌ریزی شده روبرو هستند تا عملیات فنی شبکه به پایان برسد.

در پایان این اطلاعیه از مشترکین مناطق مذکور درخواست شده است تا ضمن صبوری و رعایت کامل نکات ایمنی، از هرگونه دستکاری تجهیزات فنی و رگولاتورهای گاز در طول مدت قطع جریان اکیداً خودداری کنند. این تعمیرات با هدف ارتقای پایداری شبکه و پیشگیری از بروز حوادث در دستور کار قرار گرفته است.