  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

گاز برخی مناطق اصفهان و شهرضا سه‌شنبه قطع می‌شود

گاز برخی مناطق اصفهان و شهرضا سه‌شنبه قطع می‌شود

اصفهان - شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد جریان گاز طبیعی در برخی مناطق شهر اصفهان و شهرضا روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور انجام تعمیرات دوره‌ای و ایمن‌سازی شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان و شهرضا روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۸ تا ۱۶ موقتاً قطع می‌شود.

در این اطلاعیه از مشترکان ساکن در مناطق اعلام‌شده خواسته شده است ضمن رعایت نکات ایمنی، در زمان قطعی گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

همچنین شرکت گاز استان اصفهان از شهروندان درخواست کرده است پس از وصل مجدد گاز، شیر وسایل گازسوز را بررسی کرده و از باز بودن مسیر تهویه و ایمنی تجهیزات اطمینان حاصل کنند.

بر اساس اعلام شرکت گاز، انجام این عملیات با هدف پایداری شبکه و ارتقای ایمنی خطوط انتقال و توزیع گاز در منطقه انجام می‌شود.

کد مطلب 6826538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها