به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای، از قطع برق در برخی مناطق شهرستان‌های خرم‌آباد و نورآباد به منظور انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

خاموشی برق در محدوده فیدر دارحوض (خرم‌آباد)

بر اساس این اطلاعیه، به منظور انجام تعمیرات شبکه، برق مشترکین فیدر دارحوض در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل روستاهای بادیه، چنار حمام، سراسان و ریمله است.

خاموشی برق در محدوده فیدر بیرانشهر (خرم‌آباد)

همچنین برق مشترکین فیدر بیرانشهر در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل روستاهای بیدهل، رازباشی و داربلوط است.

قطع برق در محدوده فیدر کاکاوند

شرکت توزیع برق لرستان همچنین از قطع برق برخی از مناطق شهرستان نورآباد به منظور انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

بر این اساس، برق مشترکین فیدر کاکاوند در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل روستاهای هزارخانی، جعفرآباد، نصرت‌آباد و هفت چشمه (پاسگاه کشور) و سایر روستاهای تحت پوشش این فیدر می‌باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از صبر و شکیبایی مشترکان مناطق یادشده سپاسگزاری و تأکید کرد که این قطعی برق به منظور بهبود کیفیت خدمات و انجام تعمیرات ضروری شبکه انجام می‌شود.