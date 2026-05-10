به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه ای از قطع موقت گاز در برخی از مناطق شهر زاینده رود به دلیل انجام عملیات تعمیرات شبکه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز در محله باباشیخعلی - محدوده گل‌بهار ۱۴، در روز دوشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ قطع خواهد شد. این محدودیت از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۸:۰۰ همان روز ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ضمن قدردانی از همراهی مشترکین، از شهروندان ساکن در این مناطق درخواست کرده است که در طول مدت زمان اجرای عملیات، شیرهای وسایل گازسوز خود را به طور کامل بسته نگه دارند.